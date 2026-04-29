Así será recordado Petro por los colombianos, según su exministra Cecilia López

Cecilia López, exministra en el gobierno del presidente Gustavo Petro, habló con El Debate, de SEMANA. Lo hizo en el marco del libro que presentó en la Feria del Libro de Bogotá y que da cuenta de lo que fue su paso por un gobierno de izquierda, tan particular como el protagonizado por el jefe de Estado.

Cecilia López Montaño fue ministra de Agricultura desde agosto de 2022, cuando empezó el gobierno del presidente Petro, y estuvo hasta abril de 2023. Un paso casi fugaz, en el que vivió momentos que le molestaron mucho, como los consejos de ministros citados a determinadas horas y que arrancaban mucho después, dejando en espera al gabinete y con decomiso de celular, así como asuntos positivos, dice ella, como visibilizar las necesidades de las personas más necesitadas.

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Vea la entrevista con Cecilia López, exministra de Agricultura:

A la exministra López Montaño se le preguntó cómo cree que será recordado el presidente Gustavo Petro. “Hizo dos quiebres, yo sí creo. Un quiebre en la agenda que el país necesitaba. El país sí necesita que la desigualdad deje de ser un discurso y que se vuelva realmente una propuesta que incluya a esta gran parte de la población del país que está al margen del crecimiento. Eso es cierto”, aseguró.

“Pero la propuesta más significativa, en ese sentido, además de esto, es la política. Aquí no hay frente nacional. Aquí hay una izquierda que ya tiene poder y que tiene un respaldo político. Eso llegó para quedarse”, agregó.

Al consultarle si ese poder de la izquierda implicará la presidencia de Colombia para el senador Iván Cepeda, la exministra respondió: “Yo creo que en este momento hay mucha gente indecisa, vamos a ver qué pasa. Me preocupa, por un lado, que quienes han ostentado el poder no reconozcan las cosas que Petro hizo positivas y que van a quedar y que solo se queden en lo negativo, que es mucho, sin duda. Pero me preocupa que este país no vea que aquí hay unas cosas que él hizo y que toca continuar”, aseveró la exministra.

“Por otro lado, me preocupan errores profundos en el manejo, esto de que el presidente evolucione de esta forma y termine de caudillo y termine siendo el jefe de la campaña política del candidato de su partido, por Dios, eso hace un daño muy grande”, agregó, al lamentar que el jefe de Estado viole la ley de garantías, que impide que un presidente haga campaña por su candidato.

“Creo que el próximo presidente o presidenta, quien sea, no puede ser una persona que no acepte su responsabilidad, que no coordine a su gente y que haga consejos de ministros para vaciar (regañar), para usar un término coloquial, a todo su equipo y que el equipo no haga nada. ¿Qué le pasó a toda esta gente que se deja vaciar de esa manera?“, agregó, al indicar que a ella no la regañó así. “No, me hubiera ido enseguida”.

“Hay dos cosas del presidente Petro que a mí me han sorprendido porque yo lo conozco hace mucho. No he sido nunca demasiado cercana, pero lo conozco. Primero, que un tipo que siempre quiso ser presidente no armó un equipo, no llegara con un equipo técnico armado. Y, en segundo lugar, que él no supiera lo que demanda ser presidente, que es tener el control del equipo. Esto que pasó y lo que pasó después, que el presidente dijo que ningún ministro puede hablar, esto es, para mí, no es un síntoma de poder, es un síntoma de reconocimiento de que no maneja su país. Eso a mí me sorprende”, dijo Cecilia López Montaño.

“El presidente ha estado en el sector público, ha sido senador, tiene que haber visto cómo funciona el gobierno. No, a él como que no le interesa. Ojalá que no se repita más”, agregó la exministra, al señalar cuál es su tesis para que Petro tenga una popularidad de aproximadamente el 40 % a pesar del desgaste natural de cuatro años de gobierno.

“Porque él sí captó un problema que el país tenía, por eso lo vamos a recordar. Él sí captó que aquí había un sector del país que necesitaba ser reconocido, al que había que darle algo y generarle expectativas de que iba a ser parte del desarrollo de este país”, señaló. “Él hizo algunas cosas: sí entregó alguna tierra, sí ha regalado plata, sí ha dado subsidios, sí les ha dado a los viejitos un poquito, y eso le generó a la gente, que no ha recibido, que falta mucho por recibir, la expectativa de que le va a llegar el turno; yo lo digo en el libro. Y por eso Iván Cepeda puede estar encabezando las encuestas. Lo que a mí me sorprende es que en la campaña lo que han debido hacer los candidatos es darle una respuesta a este sector y decirle: ‘Mira, ¿sabes qué?’ Le entregaron a los pobres y a las personas marginadas a la izquierda cuando la derecha, la de centro derecha, ha debido decir: ‘La izquierda les está ofreciendo esto, yo ofrezco esto’. Yo siento que no están respondiendo eso“.

“La palabra crucial es que les generó expectativa”, puntualizó al respecto la exministra Cecilia López Montaño.