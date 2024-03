Así fue el encontrón entre las exministras Cecilia López y Carolina Corcho en Hatogrande por la controvertida reforma a la salud

“Un día estábamos reunidos en el Palacio de Nariño los exministros de Hacienda, José Antonio Ocampo; el de Educación, Alejandro Gaviria; el del Interior, Alfonso Prada; Laura Sarabia, y la exministra de Salud, Carolina Corcho. Ese día les dijimos: ‘Aquí están las observaciones que nos pidieron frente a la reforma a la salud’. Eso es lo que más rabia me da, nos tuvieron largas noches en la hacienda Hatogrande (del Gobierno) para ayudar”, contó.

“En ese momento le dijimos a la exministra Carolina Corcho que ella no estaba aceptando ninguna de nuestras observaciones a la redacción del proyecto. La exministra, en ese instante, afirmó una cosa que me conmovió: ‘Es que este es el proyecto de mi vida’ ”.

Entonces, Cecilia López, visiblemente molesta con la confesión de Corcho, le respondió: “Ministra, cuando uno está en el Gobierno, no tiene proyectos personales, uno tiene proyectos de gobierno”.

“Eso qué quiere decir, que estaban (el Gobierno) esperando, por inexperiencia, porque uno no puede aterrizar de ministro, y así están muchos sin haber hecho la carrera, que podían llegar a imponer una visión personal al Congreso”, dijo Cecilia López.

Ante ese escenario, la exministra, quien también ha sido congresista, reflexionó: “No ha habido ningún proyecto que un Gobierno haya sacado igual después de su trámite en el Congreso. Si no flexibilizan, ya es muy tarde, no les van a pasar sus reformas en el Legislativo. La culpa no es de la Constitución. Es del Gobierno que cree, como Corcho, que uno llega con un proyecto personal y se lo puede imponer a 51 millones de colombianos”.