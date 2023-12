Por primera vez, Cecilia López revela los secretos del momento en que Petro la despidió del Gobierno: “Le expresé algo terrible”. ¿Qué le dijo ella al presidente?

Hasta ahora, la exministra de Agricultura Cecilia López había sido prudente a la hora de referirse a su abrupta salida del Gobierno. Sin embargo, por primera vez y en entrevista con SEMANA, López reveló todos los detalles de esos momentos tensionantes con el presidente Gustavo Petro.

Todo ocurrió en una reunión en la que López no se quedó callada. Aunque ella reconoce que esa cita terminó “bien y fue amable”, contó que le dijo unas cuantas verdades al mandatario. “Yo le dije a Petro: ‘A mí me preocupa una cosa, su equipo; mírelo, no tiene la experiencia’. Y, además, le expresé algo terrible: no sé quién lo va a suceder a usted porque mis tesis siempre fue que hay que hacer estos cambios bien hechos, porque no se hacen en un gobierno, sino en varios, y no veo quién lo reemplace. Le confesé que si tuviera 30 años menos, me hubiera gustado reemplazarlo. Terminé mandándole saludos a Verónica Alcocer. Claro que, después, el consejo de ministros fue violento”.

La exministra dio las razones. “Mauricio Lizcano salió a decir que ojalá nosotros (los que habían renunciado) no saliéramos a hablar mal del Gobierno. Yo salí furiosa y lo mandé a freír espárragos. Me puse furiosa, me levanté y me fui. Le dije a Laura Sarabia, al presidente Petro: ‘Acépteme ya la renuncia. Ya, porque me voy mañana del país’. Y me fui al día siguiente. Llamé a mi hija y le pedí que comprara un pasaje al otro día a las once de la 11:00 a. m. Cueste lo que cueste, me voy a Washington y lo hice. Llegué al Ministerio y les dije a mis funcionarios que pararan todo, no firmé nada más”.

La exfuncionaria no ocultó en ese momento su molestia. “Primero me sorprendió. Había estado horas atrás con el presidente en ese viaje raro a Zarzal, donde el director de la SAE se echó un discurso y el presidente también habló muy duro, llamando a la gente, más o menos, a que se tomaran las tierras. Yo le dije: ‘Presidente, esto es una declaración de guerra’. Él, al principio, estuvo medio raro conmigo en el avión y se encerró en su cuarto. Yo me bajé, llegué a mi casa, me metí a la ducha y cuando salí tenía muchos mensajes de WhatsApp, entre ellos uno del exministro José Antonio Ocampo que me preguntaba: ‘¿Ya te llamaron para pedirte la renuncia?’. Después apareció un mensaje de Laura Sarabia en el que me decía que necesitaba que presentara la renuncia protocolaria. (...)Todo el proceso fue muy duro. Llamé a Alfonso Prada y me recomendó presentar la carta individual. Me senté con mi hija a las once de la noche, redactamos la renuncia y se la enviamos al presidente. Después, Laura Sarabia me llamó y me dijo que me requería porque el presidente necesitaba hablar conmigo”.