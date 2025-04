“Virgen santísima, una locura, pasó una cosa terrible”: exintegrante del Gobierno revela momento en que Petro cambió radicalmente

La exministra Cecilia López habló de la arremetida en su contra del presidente, Gustavo Petro. El mandatario, en el consejo de ministros del 31 de marzo de 2025, aseguró que él cometió el error de nombrar ministros a José Antonio Ocampo, a Alejandro Gaviria y a Cecilia López Montaño. Tras una dura desatada, el mandatario les dijo de todo.

Pues bien, la exministra de Agricultura Cecilia López Montaño le respondió, lamentó ver la faceta del presidente Petro hoy y recordó un momento en el que ella, dijo, hubo un antes y un después del jefe de Estado. “Si yo hubiera sabido en qué iba a evolucionar eso, como el presidente pasó de unos consejos de ministros donde él realmente no actuaba, él oía y dejaba discutir, a esto que estamos viendo, que es un show para él en donde él insulta a los ministros, los debilita, una cosa como un protagonismo, jamás hubiera podido aceptar”, aseguró López Montaño.

“A mí no me meta dentro de los derrotados. A mí el que me llamó fue él y yo le dije: ‘No quiero el Ministerio de Agricultura porque ya fui ministra de Agricultura’ Y me dijo: ‘Acéptelo porque este es muy distinto”. Él me pidió que le aceptara y el que me nominó fue él, a mí no me recomendó nadie más”, agregó la exministra en diálogo con ‘Caracol Radio’.

“Acuérdense que tal vez fui la única que renuncié. Un mes antes de que me echara le renuncié cuando Gerardo Vega (exdirector de la Agencia Nacional de Tierras) con Laura Sarabia entraron y me confesaron que ellos eran los que iban a meter esa expropiación express en el Plan de Desarrollo y yo le renuncié, le golpeé la mesa a Laura y le dije: ‘Me voy porque yo soy una demócrata’. Y a los 10 minutos el presidente se echó para atrás y Laura me llamó y me dijo: ‘No, no, no, el presidente retira el decreto’. A mí que no me vengan con cuentos. Yo no me arrepiento porque hice cosas muy importantes que el país me reconoce”, agregó.

A la exministra le preguntaron si hubo algún momento donde ella notara que el presidente Petro cambió radicalmente. Y ella respondió de forma afirmativa: “en esos 8 meses, el periodo más corto que he estado en los seis gobiernos en que he participado, yo hice cosas sin protocolo. Ese Petro no es el Petro de hoy. Con el Petro de hoy jamás pudiera trabajar. Hubo el momento en que yo sentí que la cosa estaba cambiando. Fue el día en que yo estaba con él en Zarzal (Valle del Cauca). Fuimos con el director de la SAE en ese momento, estaba Laura, estaba Gerardo Vega y fuimos en el avión. Y ese día sí dije ‘esto cambio’”.

“Claro, yo no me imaginé que esa noche nos iban a botar, pero cuando yo le oí el discurso al de la SAE, Virgen Santísima, se volvió una locura. Y cuando le oí el discurso al de la SAE invitando a los campesinos, esto fue frente a un grupo grande de campesinos, a que más o menos invadieran todas las tierras, yo dije: ‘Dios mío’. Y cuando el presidente habló, yo me le acerqué y dije: ‘Presidente, esto es declaración de guerra’. En ese momento él fue muy agresivo y cuando nos montamos en el avión nos regañó a Gerardo y a mí, me sorprendió, dije, ‘¿aquí qué pasó?’ Pero después, cuando bajamos del avión, de nuevo amablemente él me dijo: ‘Hasta mañana, que descanse’. Pues mi sorpresa fue cuando llegué a mi casa y me estaba entrando a la ducha cansada después de semejante día de ver esta cosa como tan aburrida, como tan agresiva, me llama José Antonio Ocampo y me preguntó si ya me habían pedido la renuncia. Nos pidieron la renuncia protocolaria y tenía 25 llamadas de Laura”.

“Hablé con mi hija, que es mi gran apoyo político, mientras mi hijo no me perdona todavía que me haya entrado ese gobierno, todos los días me dice, ‘Te lo dije, te lo dije’. Bueno, en todo caso, mi hija me dijo: ‘redactemos’. Por la mañana pasó una cosa terrible, para que ustedes vean cómo ha cambiado la cosa”, prosiguió.

En ese momento Laura me llamó y me dijo ‘que el presidente quiere verla a las 10 de la mañana’. Le dije, ‘Perfecto’. Llegué a Palacio a las 10 de la mañana y ahí no sabía pa’ que”. Esperé, esperé, esperé y sabía que el presidente estaba hablando con José Antonio. Cuando en un momento me dice Laura: ‘por favor, pasa a mi oficina. Y esta niñita se atreve a decirme: “Que usted se va”, con una voz de satisfacción. Le dije: ‘¿Por qué?’ Porque no hizo la reforma agraria”. Imagínate lo que yo sentí. ‘¿Una embajada?’ No, eso no se lo perdonaré nunca ¿Quién diablo se creería esta criatura? Fue tal la rabia mía que le dije: ‘Si no me creen como ministra, ¿cómo se atreve a ofrecer una embajada?’”, agregó López Montaño.

