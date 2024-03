“Tuve dos reuniones con el presidente Petro. Me botó. Uno lo oye y es una bomba, estoy terriblemente preocupada”

“Estoy terriblemente preocupada. Me parece que estamos en uno de los momentos más difíciles de la historia de Colombia que me ha tocado vivir”, le dijo a Caracol Radio . “ Estamos en una situación donde se está creando una polarización en un país proclive a la polarización, que puede ser muy preocupante, y derivar en mucha violencia ”, agregó.

Aparte de ello, señaló López Montaño, ella estuvo en seis gobiernos y este, según su apreciación, es el único que no pone en cintura a sus ministros, que no concerta y que radicaliza con un lenguaje que consideró muy preocupante. “He estado con seis presidentes y no había vivido un momento tan crítico, no se está construyendo, se está destruyendo. El presidente abandonó su agenda y se dedicó a hacer una campaña con odios, con acusaciones muy fuertes”.

“Todo exige estudios”, agregó López Montaño, al señalar que el Gobierno quiere imponer sin hacer estudios ni “preinversión”. También aseguró que “uno lo oye y es.. estamos en una bomba, se paraliza la agenda del Gobierno y frena la economía. ¿Aquí qué está bien? Esa es la pregunta. Yo sí estoy muy preocupada y me gustaría ver a intelectuales que le digan que no juege con candela”.

“Generar tal odio, en una sociedad tan desigual, este desprecio por la infraestructura, nos puede llevar a un incremento de la violencia. Ya tenemos suficiente violencia en el país y lo que más me afana es una economía que está creciendo muy mal, no hay capacidad productiva, por Dios”, agregó. “Yo tuve dos reuniones con el presidente Petro. Una cuando renuncié y otra cuando me botó”, agregó la exministra, al señalar que el presidente Petro no les pide resultados a los ministros de manera individual, como suele ser tradicional, sino que hace consejos globales de ministros. “Y la gente que lo rodea, para mí, es el peor problema, su equipo. Mire lo de Laura en el discurso del presidente Petro. Primero, lo interrumpe, a mí me enseñaron que se respeta. Y le pasa información falsa”.