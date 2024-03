El fuerte reclamo, casi llorando, del alcalde de Tierralta al presidente Petro: “Nos estigmatiza”

“El Ejército llega de inmediato y me despeja las vías. Orden del presidente. No entiendo como teniendo el Ejército aquí, el Clan del Golfo está tapando las vías. ¿Quién tiene el poder aquí?”, afirmó el mandatario.

Petro lanzó dardo a Germán Vargas por decir sí a su Constituyente pero para sacarlo del poder: “No es un tema de gallitos peleando”

“Pero hoy tenemos una sociedad, una cultura, una problemática, unos hechos y valores y unos datos negativos por una historia. Cuando Vargas Lleras, por ejemplo, ayer dice sí a la constituyente, Constituyente ya, compañero Vargas Lleras, Constituyente ya, dijo el compañero aquí, me gustó la consigna, me gustó, constituyente ya ”, sostuvo Petro desde Córdoba.

Además, indicó: “Bueno, Vargas Lleras dice después, no, pero es para sacar a Petro. Yo creo que no es un tema de gallitos peleando, es, y por qué no, porque no aceptamos el reto, porque lo que nosotros le proponemos al pueblo es justicia social ya, y hagamos el acuerdo nacional, o se va Petro, pues el pueblo quiere, o justicia social ya, si el pueblo quiere, y que lo decida el pueblo”.