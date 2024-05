“Mbappé no irá al Real Madrid”; destapan “verdad” sobre negocio del equipo español y el jugador

Hace algunos días, como bien se sabe, el futbolista francés Kylian Mbappé confirmó su salida del París Saint Germain. El anuncio oficial causó tristeza en un sector de la hinchada y en otro provocó un gran enojo.

“Quería hablar con ustedes. Siempre había dicho que iba a hablar con ustedes cuando fuera el momento adecuado. Quería decirles a todos que este es mi último año en el PSG. No voy a renovar. Terminaré mi aventura dentro de unas semanas”, señaló Mbappé.

“Son muchas emociones, muchos años donde tuve la posibilidad y el gran honor de ser miembro del club más grande de Francia, lo que me permitió llegar hasta aquí, tener mi primera experiencia en un club con tanta presión y claramente crecer, junto a algunos de los mayores campeones de la historia. También he crecido como persona, con toda la gloria y los errores que he cometido”, incluyó.

Kylian no se guardó nada para expresar su agradecimiento. “En primer lugar, quiero agradecer a todos los compañeros que tuve, a todos los entrenadores: Emery, Tuchel, Pochettino, Galtier y Luis Enrique. Los directores deportivos Leonardo y Luis Campos, por acompañarme siempre. Gracias a todos los miembros del club que nadie ve y que merecen el debido reconocimiento. Sé que dejo el club en excelentes manos”, indicó.

Kylian Mbappé. | Foto: Getty Images

Aunque la salida de Mbappé ya se había conocido meses atrás, el mismo jugador, en el video del anuncio oficial, se expresó con una profunda tristeza, recordando lo bueno y lo malo que vivió en el PSG.

“Es duro, y no pensé que sería tan difícil anunciar que dejaba mi país y la Ligue 1. Pero necesito un nuevo desafío después de siete años. Sé que no soy el jugador más efusivo, pero doy las gracias a la afición por todo el cariño que me han brindado durante siete años. El PSG es un club que no te deja indiferente, o lo amas o lo odias”, sentenció el atacante.

Tras el anuncio de la salida de Mbappé del PSG, todos los caminos del futuro del jugador apuntan al poderoso Real Madrid de España. De acuerdo con diferentes medios europeos, la llegada del francés al equipo español sería inminente.

Sin embargo, en las últimas horas una explosiva declaración sacudió a los hinchas del Real Madrid. Esta la realizó el famoso creador de contenido IShowSpeed. En una transmisión en vivo, esta persona manifestó que Mbappé no irá a jugar al Real Madrid. Afirmó que conoce la verdad de lo que realmente pasará.

Mbappé. | Foto: Getty Images