El Festival No Convencional transforma Bogotá con experiencias artísticas únicas en su primera edición

Nació con la idea de cuestionar las formas convencionales de presentar el arte, y ahora llega a Bogotá. En el Festival No Convencional, que tiene lugar desde el 9 de septiembre y se extenderá hasta el 30 de octubre, los asistentes serán testigos de presentaciones en espacios patrimoniales, intervenciones artísticas sorprendentes y un diálogo constante entre las obras y los escenarios que las albergan. Más que solo un festival, el evento se plantea como un laboratorio de experimentación que invita al público a desafiar sus propias percepciones del arte contemporáneo.

Santiago Gardeazábal Romero, director de Nova et Vetera, el bogotano que creó este festival en Buenos Aires es también el encargado de traer su propuesta disruptiva a su tierra. Reconocido promotor cultural y productor musical, Gardeazábal ha trabajado por años en la creación de espacios artísticos que desafían las convenciones, en Colombia, América Latina y Europa. Su visión y compromiso con la innovación artística han sido fundamentales para el éxito del evento que ya tiene lugar en Bogotá y va generando anuncios sobre su propia marcha, casi orgánicamente.

| Foto: cortesía Nova et Vetera / Reinier Van olderen

Harmony’s Brass Band (Benín) se presenta hoy, 17 de septiembre, a las 7 p.m., en el Auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional de Colombia. El 21 de septiembre lo hará en el Auditorio Mario Laserna, Universidad de Los Andes, a las 7:30 p.m. | Foto: cortesía Nova et Vetera / Reinier Van olderen

| Foto: cortesía Nova et Vetera

Norimichi Hirakawa ofrece una instalación generativa que ha venido en desarrollo y constante cambio desde 2010. La pantalla exhibe una secuencia cosmológica de imágenes invertidas en el tiempo, generadas por un algoritmo que utiliza datos actuales para calcular el siguiente paso y elimina de manera irreversible todas las etapas anteriores. De esa forma, cada píxel regresa al principio absoluto, al momento desconocido en el que el universo se creó. | Foto: cortesía Nova et Vetera

16 Unknowns - Norimichi Hirakawa (JPN), Instalación - 21 de septiembre - 11:00 a.m.

| Foto: cortesía Nova et Vetera

'El gran poema inexacto del Siglo XX', la instalación de Jorge Méndez Blake (México), se basa en la memoria y el error. Cada participante tendrá acceso a un libro del acervo de poesía colombiana del siglo XX conservado por la Biblioteca Nacional de Colombia y memorizará una sección de algún poema (una línea como mínimo). Luego, su tarea será reescribir esa frase a través de una máquina de escribir. Como resultado se tendrá un poema colectivo. | Foto: cortesía Nova et Vetera

El gran poema inexacto del Siglo XX (Colombia) - Jorge Méndez Blake (México), Instalación - 24 de septiembre - 5 p.m.

| Foto: Cortesía:Nova et Vetera

Esta obra se basa en el juego homónimo, una técnica de creación colectiva en la que se contribuye solo después de recibir una parte de lo que otra persona ha hecho previamente. Con base en ello, Hugo Esquinca y Russell Haswell (en la foto) dan continuidad a sus experiencias conjuntas que han resultado en obras para diferentes contextos (radio, instalación, actuación en vivo, medios grabados). 'Cadáver Exquisito # 4' fue inicialmente un montaje realizado para el Muziekgebouw de Ámsterdam. Pero su puesta en escena se llevó a cabo en un lugar nunca utilizado para estos fines: el muelle de carga de aquel complejo cultural. Esta presentación invita al público a aventurarse en un entorno cinético multisensorial específico, bien sea un estacionamiento o un espacio industrial. | Foto: Cortesía:Nova et Vetera

Conversatorio +Dj Set - Hugo Esquinca (MEX) /Russell Haswell (UK)- 28 de septiembre

| Foto: cortesía Nova et Vetera / © Cineteve

Iannis Xenakis (1922-2001) es una de las figuras más intrigantes de la música moderna. Músico, arquitecto e ingeniero, su obra iluminó el camino para renovaciones estéticas que se gestaron desde los años sesenta y a lo largo y ancho del resto de siglo XX y, puede decirse, hasta nuestros días. Xenakis es un precursor para las formas de arte que entrelazan sonido, imagen y espacio con el uso vanguardista de medios tecnológicos. Realizado con ocasión del centenario de Xenakis, este documental de Stéphane Ghez se ocupa de ilustrar la trayectoria de un artista revolucionario y cómo este ideó y desarrolló pacientemente un lenguaje profundamente personal. | Foto: cortesía Nova et Vetera / © Cineteve

Xenakis révolution: Le bâtisseur du son / Revolución Xenakis - El arquitecto del sonido, Stéphane Ghez (FRA), Proyección película - 28 de septiembre - 7 p.m.

| Foto: cortesía Nova et Vetera / Nuria Aguade

Juan Pablo Balcázar, colombiano de nacimiento, barcelonés de adopción, es un músico inquieto y polifacético que se mueve con igual soltura en el ámbito del jazz y las músicas improvisadas, como en el mundo del hip hop, el pop o las músicas populares latinoamericanas. En su más reciente proyecto, la obra de Olivier Messiaen, 'Quatuor pour la fin du Temps', ha sido el punto de partida. Son nueve piezas inspiradas en melodías, armonías y estructuras de la obra original que serán interpretadas por Ricardo Narváez en el saxo tenor y soprano, Dani Comas en la guitarra y Jorge Sepúlveda en la batería. Al escuchar "Otro" quatuor de la fin du temps, se aprecia un espectro sonoro amplio, formado por diferentes texturas que Balcázar ha desarrollado, fiel a una manera de entender el jazz, práctica musical que para él no tiene fronteras y se deja influenciar por cualquiera de las estéticas que forman parte de la historia de la música. | Foto: cortesía Nova et Vetera / Nuria Aguade

“Otro” cuarteto para el final de los tiempos - Juan Pablo Balcázar Cuarteto (ESP/COL), Concierto - 29 de septiembre - 11:00 a.m.