La VIII Feria Internacional del libro de San Andrés abre con una Revista Oral y con Trinidad y Tobago como invitado

Bitout Baada: La palabra borra fronteras desde la isla

La feria no solo celebra la literatura, sino que también ofrece una plataforma para el arte musical con 12 agrupaciones y 4 fanzines que fusionan música y literatura en formatos acústicos y tradicionales. Esta programación es coordinada por Yehman Festival, con la participación de Muvv, Arkal Walters, Celis Sisters y Joe Taylor and the Fire Band, entre otros.