‘House of the Dragon’ ya emitió su primer capítulo: ¿Superará a ‘Game of Thrones’?

Las fanáticos de Game of Thrones experimentaron una sensación dividida con el final de la serie hace tres años. Mientras que algunos consideraron que la historia había tenido un cierre adecuado, otros no ocultaron su rotunda decepción.

Dejando de lado las críticas que rodearon el final de Game of Thrones, emitido en 2019, ahora los fanáticos del mundo de fantasía creado por George R.R. Martin han dirigido sus esperanzas a una nueva historia que también se sitúa en Westeros: House of the Dragon, el spin-off que narra la historia de la casa Targaryen y su conquista. Los dragones y el fuego serán los principales protagonistas de una temporada que iniciará con diez capítulos.

La trama de House of the Dragon se ubica más de 200 años antes de los eventos ya conocidos y discutidos al milímetro, domingo tras domingo, por ocho temporadas que solo se hicieron más y más ambiciosas durante ocho años. Tanto fue así que cerrarlas con contundencia satisfactoria para su masiva audiencia fue imposible. Eso no borra su récord de 59 Emmy ganados, que por algo mereció.

La audiencia de Game of Thrones ha manifestado sus ansias en la nueva producción, además con la intención de que esta pueda redimir a la serie del caótico final que tuvo, según afirman algunos de sus seguidores. Por lo mismo, House of the Dragon ha mantenido la fe y la expectativa intacta.

Esta nueva producción tiene una misión clara aunque nada sencilla: retomar y superar la grandiosidad narrativa y descarnada de Game of Thrones. Es decir, minimizar la conversación sobre un final que dividió opiniones y tiñó el legado de un absoluto fenómeno cultural.

Es de resaltar que la trama de House of the Dragon comienza contando la historia de cómo su protagonista, el rey Viserys Targaryen, es escogido por los señores de Westeros para suceder al viejo rey Jaehaerys Targaryen, en el Gran Consejo de Harrenthal.

Viserys, interpretado por el actor británico Paddy Considine, fue calificado como un hombre cálido, gentil y decente, el cual está movido solo por el deseo de honrar el legado de su abuelo pero, como se vio en Game of Thrones, las buenas intenciones de los personajes como él no necesariamente resultan buenos reyes, según se lee en las notas de producción del programa.

Esas limitaciones se hacen mucho más notorias cuando la dinastía Targaryen se ve sumida en una guerra civil, que es el gran tema de los 10 episodios de House of the Dragon, los cuales comenzarán a entretener a los fanáticos de la serie desde este 21 de agosto por la plataforma HBO Max, mientras tanto, muchas de estas personas e incluso, nuevos espectadores de la serie podrán comenzar a revivir las ocho temporadas de Game of Thrones para estar al tanto con la trama.

Drama, acción y una gigantesca expectativa para el desarrollo de la serie

El primer episodio de House of the Dragon ya salió a la luz. Sin mediar recursos, presentó ante sus espectadores el hilo principal que desarrollará, al menos, durante su primera temporada.

El protagonismo del primer capítulo fue abarcado por los dos personajes que, en principio, encabezarán el ya conocido “juego de tronos”. Por un lado, la ambición del príncipe Daemon Targaryen (Matt Smith), hermano menor del rey Viserys, y la princesa Rhaenyra Targaryen (Milly Alcock), quien desde ya carga el peso de haber sido nombrada como la heredera del trono de hierro.

Las líneas de sucesión, al igual que en Game of Thrones, se configuran como un punto de partida para el surgimiento de aquellos que reclamarán su derecho al trono. Sin embargo, como ya lo dejó ver la entrega anterior, los participantes de este juego también vendrán desde los escenarios menos esperados, por lo que la venganza y traición se perfilan como futuros protagonistas en la serie.

El tono que manejó el primer episodio de la temporada no se alejó del que tuvo Game of Thrones durante sus entregas iniciales. En casi una hora de duración, la historia tuvo de todo: sangre, el clásico torneo medieval de caballos, combates entre caballeros, sexo y desnudos, así como un primer vistazo a los dragones de Rhaenyra y Viserys (Syrax y Caraxes, respectivamente).

Como era de esperarse, el estreno del primer capítulo de House of the Dragon fue tendencia en Twitter, donde los internautas ya manifestaron sus primeras impresiones.

after being hurt by Game Of Thrones 3 years ago and now House Of The Dragon is here pic.twitter.com/nAjXcgRXyW — Caraxes 🐉| HOTD era (@timiretimzzy2) August 11, 2022

Que bien que estuvo este comienzo de House of the Dragon, volvió la misa de los domingos. pic.twitter.com/mvxG5pDwpx — Damián Catanzaro (@DamianCatanzaro) August 22, 2022

House of the Dragon estrenará un episodio cada domingo, y se podrá ver en simultáneo tanto por el canal de HBO en televisión como en la aplicación de servicio por streaming HBO Max.