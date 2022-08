‘Pasión de Gavilanes 2′ triunfa en Netflix, es la segunda serie no hablada en inglés más vista de los últimos días

Una de las novelas colombianas más exitosas, tanto en Colombia como internacionalmente, fue la emblemática Pasión de Gavilanes, la cual estrenó su segunda temporada y ya está disponible para que todos los colombianos puedan vivir la segunda parte de la historia de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo.

El clásico título de la televisión colombiana marcó una huella durante años en los fieles espectadores, quienes recuerdan a profundidad los líos amorosos que atravesaron los protagonistas, los malévolos villanos y las icónicas canciones que ambientaban las escenas.

La segunda temporada de Pasión de Gavilanes había sido estrenada el 14 de febrero a través de Telemundo y fue transmitida durante varios meses, llegando a su final el pasado 31 de mayo. Pero solo hasta el pasado 20 de julio logró ser vista en Colombia, y en muchos otros países del mundo, ya que Netflix adquirió los derechos para transmitirla a sus suscriptores.

Desde que aterrizó en la plataforma de streaming, la nueva apuesta televisiva se ha mantenido en el ranking de las producciones más vistas durante las últimas semanas. Este éxito que tuvo el proyecto no es únicamente en Latinoamérica, sino también en distintos países del mundo.

Pese a que el título no tuvo una buena acogida por el público de Telemundo, espacio en el que fue transmitido primero, los resultados en la plataforma digital demostraron otro resultado completamente distinto. De acuerdo con las cifras de los últimos días, esta secuela fue la segunda serie, en un idioma distinto al inglés, más vista entre el pasado 14 y 18 de agosto.

El portal Top10.netflix arrojó que la producción ocupó el top 10 durante cuatro semanas y sumó un total de 23.950.000 horas de visualizaciones. La temporada fue número uno en países como Chile, Colombia, Costa Rica, Paraguay, Argentina, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, España, Venezuela y Honduras.

No obstante, Flixpatrol, espacio que revela el top de las principales producciones de las plataformas de streaming, informó que el top de contenidos mundiales en Netflix estaba encabezado por The Sandman, seguido por Never Have I Ever y Extraordinary Attorney Woo. Lo que llama la atención es que en este listado, donde también está ‘Stranger Things’, aparece ‘Pasión de Gavilanes 2′ en la octava posición.

La telenovela se convierte, según los datos entregados por la página, en la primera latina en este top del pasado 18 de agosto y posiblemente en una de las primeras en la lista mundial.

Trama de la segunda temporada de ‘Pasión de Gavilanes’

Como se ha mencionado, esta nueva temporada no tiene como historia principal el amorío entre los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo, tal y como lo había manifestado hace algunos meses Danna García. Por el contrario, la historia se centra en un lío judicial en el que se ven inmersos los hijos de Juan y Norma, dando un giro de 180 grados a lo que es la primera versión.

Ya que la historia, esta vez, relata la vida de casados entre los protagonistas, con hijos incluidos, lo que promete una trama llena de misterio y romance. La segunda temporada cuenta con 82 capítulos y espera generar el mismo impacto en los colombianos que la primera temporada de la novela estrenada en el año 2003.

Elenco de la secuela

El equipo de esta producción internacional está encabezado por Danna García, Mario Cimarro, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss, Paola Rey y Michael Brown, quienes hicieron parte de la versión original como los protagonistas. A los artistas se sumaron Sebastián Osorio, Juan Manuel Restrepo, Bernardo Flores, Yare Santana y Jerónimo Castillo.