“La embarraron”: Lady Noriega, tras el fracaso de la nueva versión de ‘Pasión de gavilanes′

La actriz y cantante colombiana señaló por qué en su opinión la secuela de la famosa novela no funcionó.

Pasión de Gavilanes fue una producción que se robó el corazón de millones de espectadores colombianos, mexicanos, entre otros. Tras su salida del aire, hace más de una década, el anuncio de una secuela de la telenovela llamó la atención de muchos.

Sin embargo, Pasión de gavilanes 2 no tuvo el mismo éxito que se esperaba. De hecho, no se acercó ni de cerca al raiting que tuvo la primera temporada que fue transmitida hace más de 20 años, y retransmitida en distintas ocasiones.

Sobre el hecho, una de las actrices más reconocidas y queridas de la novela habló, y aseguró que la producción había cometido algunos errores que le habrían costado el ‘fracaso’ a la secuela.

Lady Noriega, la actriz colombiana, que participó en la primera entrega con su personaje de Pepita Ronderos y entonó algunas de las canciones principales del programa, señaló que ella no fue tenida en cuenta para la segunda parte, y que quizá eso fue uno de los errores.

La actriz fue entrevistada por el periodista Carlos Ochoa, y allí Noriega se despachó. Lanzó su opinión sin filtro sobre la novela, y contó que el gran fracaso tuvo que ver con que no era la continuación de la historia original.

“No te perdiste de nada, a nadie le gustó”, le dijo el comunicador a Noriega. Ante lo que ella contestó “¡Ay, qué pesar! No les gustó porque no llevaron a Pepita Ronderos ni al original Martín Acevedo (Jorge Cao), es que la embarraron muy duro”.

Tras los comentarios, el periodista preguntó a la actriz si creía que podía tener éxito en las plataformas de streaming, como Netflix, teniendo en cuenta que otras novelas como Café con aroma de mujer versión 2021, sí tuvo.

Captura de pantalla: Pasión de Gavilanes segunda temporada - Foto: Instagram @pasiondegavilanes

Sin embargo, Noriega lanzó una negativa ante la pregunta. “Yo creo que esta es una producción que le apuntaba a nuevas generaciones, realmente no es la continuación a la historia inicial y puede que algunos jóvenes se puedan enganchar, pero la verdad es que esa no es la tendencia de los jóvenes hoy en día, los chicos no son tan noveleros como antes”, agregó.

La conversación también dio espacio para que el periodista diera su opinión, pues Ochoa interrumpió a Noriega y le aseguró que las nuevas generaciones sí eran amantes de estos programas, pero mantuvo que eran amantes “de las buenas novelas”.

Ana Lucia Domínguez tampoco estuvo en la secuela, ¿por qué?

Telemundo confirmó en mayo del 2021 que la exitosa telenovela Pasión de gavilanes volverá a la pantalla pequeña y tendrá una segunda temporada después de 18 años de haber conquistado los corazones de los colombianos.

“Pasión de gavilanes 2 trae de vuelta la historia de los hermanos Reyes, la cual nace a partir de una de las producciones originales más icónicas de la televisión colombiana”, aseguró el canal internacional en aquella época.

Tras este anuncio, la producción confirmó que los seis personajes principales harán parte del elenco de la segunda temporada. Sin embargo, en esta oportunidad Ana Lucía Domínguez no participará de la exitosa novela.

La actriz, quien interpretó a Ruth Uribe y Libia Reyes, reveló esta semana la principal razón por la que no estará en esta nueva etapa de Pasión de Gavilanes.

Mediante las historias de Instagram, la artista colombiana puntualizó que las grabaciones de la segunda temporada de la telenovela se cruzaban con las de una serie de Netflix en la que trabajó, por lo cual tuvo que rechazar la propuesta de Telemundo.

“No pude participar porque precisamente esta serie que estuvimos rodando en Colombia se grabó al tiempo que Pasión de Gavilanes. Por tiempos no se dio. No tuve la oportunidad de poder cuadrar los tiempos”, precisó.

Domínguez, de igual manera, aprovechó el momento para asegurar que no se perderá la nueva temporada de la telenovela y enfatizó que está segura de que también va a ser todo un éxito.

“Sé que va a ser un éxito y me la voy a ver junto con ustedes porque sabemos que va a ser algo que estamos esperando”, añadió la reconocida artista en Instagram.