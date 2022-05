Lady Noriega hizo sorprendente revelación sobre su exnovio que involucra a Pablo Escobar

En medio de una entrevista en el programa Yo, José Gabriel, del Canal RCN, la actriz y cantante Lady Noriega hizo una revelación que dejó sorprendido a más de un televidente.

De acuerdo con Noriega, un novio que tuvo años atrás terminó muerto, al parecer, por orden del narcotraficante fallecido Pablo Escobar. La actriz contó en el programa citado anteriormente que ella era del interés del narcotraficante antioqueño, pero que jamás accedió a conocerlo y menos a compartir con él.

“Yo nunca he querido decir la verdad”, dijo Noriega, quien a su vez contó que fue de las pocas mujeres que se atrevió a decirle a Escobar que no le interesaba, pues, según dijo, en la década de los noventa unas amigas con las que participó en el reinado para ser Señorita Colombia llegaron a su casa para invitarla a La Catedral, centro de reclusión, en su momento, del fallecido capo del narcotráfico.

Lady Noriega, que para el año 1991 tenía 20 años, también dijo que les hizo saber a sus amigas que estaba enamorada. “Tengo mi novio y estoy haciendo planes de casarme”, dijo Noriega, razón por la que no le interesaba acceder a la invitación con el narcotraficante.

“Ese novio con el que yo me iba a casar termina muerto por esa situación con Pablo Escobar. Yo me fui de la ciudad. Mi familia también tuvo que salir exiliada. Una cantidad de situaciones muy complejas. Una familia trabajadora, de clase media, decente, en qué momento nos vimos enredados en una cosa de estas y con un muerto al lado. La situación no era tan light como yo siempre he querido mostrarla”, contó Lady Noriega en Yo, José Gabriel.

La artista no reveló el nombre de su exnovio fallecido y tampoco entregó más detalles al respecto.

Pablo Escobar fue “un estúpido”

El exdirector del DAS y general en retiro Miguel Alfredo Maza Márquez entregó en marzo su versión libre ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Él declaró durante cinco horas en el caso 06 que hace referencia a la victimización de miembros de la Unión Patriótica.

Maza Márquez habló de varios temas relacionados con el extenso conflicto armado que vivió y vive el país, la lucha del Estado contra los carteles del narcotráfico, la aparición de los grupos paramilitares, el fortalecimiento de las guerrillas y la puesta en marcha de actividades terroristas para sembrar miedo y zozobra en todo el país.

En uno de los puntos principales de su declaración, el exdirector del DAS (1985-1992) cuestionó la ley de “sometimiento a la justicia” que se firmó durante el gobierno de César Gaviria Trujillo, en medio de la más álgida guerra contra los narcotraficantes.

Para Maza, dicha ley “fue flexible” frente al Cartel de Medellín, puesto que nunca se adelantaron acciones dirigidas a incautarles los bienes adquiridos por las actividades delictivas y hasta se negociaron las penas de las cabezas más visibles del cartel, Pablo Escobar Gaviria y los hermanos Fabio, Jorge Luis y Juan David Ochoa Vásquez.

El general en retiro indicó que Pablo Escobar fue un “estúpido” por continuar con sus actividades delictivas en el mismo lugar que se construyó para que cumpliera su pena. De no haber seguido con eso en la actualidad seguiría vivo.

“Pablo Escobar porque fue estúpido y se puso a delinquir en La Catedral, si él hubiese tenido un comportamiento de los (hermanos) Ochoa, aquí estuviera, siendo uno de los hombres más ricos de Colombia. En Medellín no hubo ni decomiso, ni captura, ni nada. Los Ochoa estuvieron en Itagüí trabajando en cuestión de carpintería, ahí pagaron una condena como Pablo Escobar allá en Envigado”, explicó el general Maza.