Foto: LightRocket via Getty Images

´Game of Thrones´ tendrá una serie secuela centrada en Jon Snow

Foto: LightRocket via Getty Images

El portal The Hollywood Reporter informó que la popular serie de HBO Game of Thrones tendrá una nueva secuela, esta vez, centrada en la vida de Jon Snow, personaje interpretado por el actor Kit Harington.

De acuerdo con el portal, la serie se encuentra en una etapa muy temprana de desarrollo, pero constata que Harington seguirá interpretando este papel, a pesar de que se dice que tuvo algunas dificultades de salud mental mientras filmaba la serie de Game of Thrones.

Jon Snow es quizás uno de los personajes más importantes de la serie y era uno de los más admirados por los espectadores. Empezó siendo el hijo ilegitimo de Ned Stark pero, con el desarrollo de la serie, se supo que provenía de un importante linaje.

Más adelante actuó en contra de Daenerys Targeryen y recibió su castigo y fue clave para el desenlace de la serie y la búsqueda del trono de hierro.

Ahora, sus fanáticos no pueden esperar para verlo nuevamente en su papel y también conocer de qué tratará esta nueva apuesta de la cadena televisiva que obtuvo un importante éxito con la producción.

Se acerca la precuela de Game of Thrones, House of Dragons

Si bien los fanáticos de Jon Snow tendrán pronto una serie en torno a su vida, los seguidores de la popular casa Targeryen también podrán disfrutar de la precuela que se estrenará oficialmente en agosto.

Por medio de los canales oficiales y con un póster de la precuela en el que se ve un huevo de los míticos dragones que representan la casa Targaryen, HBO anunció que este 21 de agosto se comenzará a emitir House of the Dragon, serie que ocurre entre 300 y 200 años antes de que comience el juego de tronos que se desata en Westeros, tras la muerte del rey Robert Baratheon, en la primera temporada de Game Of Thrones.

Hasta el momento se ha informado que esta precuela tendrá diez episodios, y aunque es una de las producciones más esperadas, todavía no se ha confirmado si tendrá más temporadas después de esta primera entrega. Sin embargo, se conoció que estará basada en el libro de George R. R. Martin, creador de la historia, Fire & Blood, en la cual se contará la historia de la casa Targaryen, misma que dominó el continente luego de que lograran controlar a los dragones que habitaban en el mundo, y de la cual nace una de las protagonistas de la serie principal, Daenerys Targaryen.

Entre los actores que estarán en esta precuela se destacan Matt Smith, Eve Best, Wil Johnson, Matthew Needham, Savannah Steyn, Emma D’Arcy, Jefferson Hall, Sonoya Mizuno, John Macmillan, Bill Paterson, Gavin Spokes, Olivia Cooke, David Horovitch, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Rhys Ifans, Graham McTavish, entre otros.

Desde que terminó la serie principal, y muchos de los fanáticos quedaron con un sinsabor por el final de la historia, ya que no habría sido el deseado por muchos, luego de las largas batallas que libraron los protagonistas y personajes vinculados para llegar hasta ese momento, los seguidores de la serie esperan que esta precuela pueda devolver la “grandeza” con la que venía desarrollándose la serie y, por lo tanto, puedan “redimirse”, con la historia de una de las casas fundadoras de Westeros.

Es de resaltar que la trama de House of the Dragon comienza contando la historia de cómo su protagonista, el rey Viserys Targaryen, es escogido por los señores de Westeros para suceder al viejo rey Jaehaerys Targaryen, en el Gran Consejo de Harrenthal.

Viserys, interpretado por el actor británico Paddy Considine, fue calificado como un hombre cálido, gentil y decente, el cual está movido solo por el deseo de honrar el legado de su abuelo, pero como se vio en Juego de tronos, las buenas intenciones de los personajes como él no necesariamente resultan buenos reyes, según se lee en las notas de producción del programa.

Esas limitaciones se hacen mucho más notorias cuando la dinastía Targaryen se ve sumida en una guerra civil, que es el gran tema de los diez episodios de House of the Dragon, los cuales comenzarán a entretener a los fanáticos de la serie desde este 21 de agosto por la plataforma HBO Max; mientras tanto, muchas de estas personas e incluso nuevos espectadores de la serie podrán comenzar a revivir las ocho temporadas de Game of Thrones para estar al tanto con la trama.