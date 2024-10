Lucy Liu protagoniza ‘Why Women Kill’: ¿cómo la traición y el desamor pueden llevar a decisiones fatales? Descúbralo

“Amo a las mujeres, me fascinan. Me parece que la forma en la que las mujeres se mueven por la sociedad es muy diferente a la forma masculina. Cómo manifiestan su poder, cómo trabajan en grupos, me resulta misterioso y fascinante, y me encanta explorar esas dinámicas. Esto viene de la relación que yo tenía con mi mamá y que era muy especial. Yo crecí viendo cómo mi mamá navegaba por el mundo y las lecciones que ella me enseñó en términos de cómo presentarme al mundo, cómo comunicarme. Ella me habló de resiliencias”, explica Cherry.