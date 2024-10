Papá de Los Patojos tomó radical decisión y anunció que se va de la casa: contó el motivo

Uno de sus hijos, Andrés Ortiz, se encargó de comunicar la triste noticia en sus redes sociales a través de un conmovedor video. En él, expresó su desconcierto por la situación que estaban atravesando: “Mi mamá apareció muerta. Me acaban de llamar, mi mamá se murió. Patojos, mi mamá se murió, no sabemos cómo”, declaró.

A través de un video, Los Patojos informaron que se han visto fuertemente afectados por la ola de comentarios negativos que los culpaban por la muerte de su madre, lo que se suma al luto que han estado atravesando. “Ustedes no se imaginan cómo está mi papá; él está demasiado mal por escuchar los comentarios”, señalaron.

“No queremos que se sigan generando más chismes, más problemas y que digan que queremos monetizar. ¿A quién se le ocurre que vamos a querer monetizar eso? ¿En qué cabeza cabe que lo que uno quiere son likes , seguidores o dinero? Con un ‘me gusta’ no vamos a levantar a mi mamá de la tumba, ya estamos cansados”, afirmaron.

Hasta el momento, no se conocen las causas de muerte de la mamá de Los Patojos. | Foto: Instagram @los_patojos

“Les cuento que me voy de la casa. No ha sido fácil lo que ha pasado, ustedes lo saben. He tomado la decisión de irme para alejarme un poco de las críticas, distraerme y despejar la mente”, expresó Gildardo.