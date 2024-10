Gael García Bernal y Diego Luna sobre ‘La Máquina’: “La hicimos en español, presumiéndolo, sin pedir permiso”

La producción no es perfecta, pero sí es jugada en su apuesta y triunfa al aprovechar su máxima cualidad: la química entre dos actores mexicanos que se conocen desde bebés y juntos ofrecen una historia in crescendo .

Esa química dual, notable desde sus primeros papeles, desplegó sus talentos y les dio pie para desarrollar carreras enteras en paralelo. García Bernal, con varias películas y series notables, como No , la reciente Cassandro y Mozart en la jungla ; y Luna, casi manteniendo viva la franquicia de Star Wars , protagonizando el único spin-off en largometraje que vale la pena, Rogue One , y liderando con el mismo personaje una producción en streaming aplaudida por una crítica que lo destruye todo, la serie Andor .

De vuelta al ring

Antes de despedirlos, se indagó sobre ese momento en el que hicieron historia en los premios Emmy, cuando rompieron protocolo y presentaron en español. “Me sorprendió la cantidad de comentarios que generó”, cuenta Luna. “Obviamente, sabemos que tiene un peso hacerlo en Estados Unidos, y por eso lo hicimos. No leímos el teleprónter y dijimos lo que quisimos. Sabíamos que tendría un efecto, pero la magnitud no la pensamos. Porque es normal. Siempre que he trabajado con Gael, lo he hecho en español. Y cuando actuamos juntos, regresamos a algo muy central para nosotros, a donde nos gestamos: regresar a casa. Contar historias en español es a lo que nos dedicamos. Y siempre ambicionamos que su foro sea el mundo entero. Uno trabaja en historias que cree que pueden viajar”.