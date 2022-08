Colombiana que actuó junto a Brad Pitt y Bad Bunny habló de su debut en Hollywood

El talento colombiano sigue cruzando fronteras internacionales para dejar una huella en la industria del cine, donde miles de rostros triunfan con su versatilidad, pasión y carisma. Varios colombianos se roban las miradas de los curiosos, quienes aplauden la llegada de celebridades a Hollywood y su papel en producciones bastante reconocidas.

En medio de las victorias que han tenido famosos como Sofía Vergara, Natalia Reyes, John Leguizamo, Manolo Cardona y Juan Pablo Raba, el público continúa disfrutando de las apariciones de nuevos artistas, quienes conquistan con apariciones en proyectos esperados.

Este fue el caso de Andrea Muñoz, una actriz colombiana que despertó todo tipo de reacciones en los espectadores internacionales con su debut en Hollywood. La artista, radicada hace cinco años en Los Ángeles, Estados Unidos, tuvo una participación en la cinta Bullet Train, proyecto protagonizado por Brad Pitt y Bad Bunny.

Recientemente, la colombiana concedió una entrevista a RCN Radio, donde quiso hablar de su llegada a la pantalla grande y el debut que vivió con esta producción cinematográfica. La caleña reveló que su carrera profesional no dio los frutos que esperaba, por lo que se lanzó al agua y decidió estudiar actuación en Estados Unidos, exactamente en la Escuela de Cine de Nueva York.

“Siempre me gustó el cine. En el colegio y la universidad hice teatro y finalmente dije no soy nadie en Colombia, no soy nadie en Los Ángeles; así que pedí un préstamo en el Icetex y viajé a Estados Unidos a estudiar actuación en la Escuela de Cine de Nueva York”, dijo Muñoz en el diálogo con el medio nacional.

En su proceso educativo, Andrea tuvo que someterse a largas jornadas de trabajo para lograr aprender muchas cosas de este arte, teniendo en cuenta que quería abrirse paso en la industria. Una de las clases que tuvo en su nueva profesión le ayudó a conseguir un representante que la catapultó entre productores y talentos.

“Teníamos una clase que se llamaba bussinnes of acting. La aproveché bastante, compré un libro que sale cada año donde aparecen los managers y agentes. Hice una lista de cien agentes, les mandé correo a todos y solo me respondió uno. Me dijo que inicialmente podría representarme para participar en comerciales”, contó la artista sobre sus inicios.

Una vez tuvo la experiencia haciendo casting para comerciales, agencias de cine y televisión captaron su talento y la buscaron para que emprendiera dentro de proyectos que venían en camino. Mientras trabajaba y estudiaba, sus representantes consiguieron la opción de que se presentara para la cinta Bullet Train, la cual era una idea basada en acción y humor negro.

Sin pensarlo dos veces, la actriz se le midió al casting en 2020 y se preparó. No obstante, sus nervios fueron bastantes, por lo que dudó que quedaría en el proyecto al ver quiénes eran los integrantes del elenco.

“En agosto de 2020 llegó la audición para este personaje, cuando vi que en el elenco estaba Brad Pitt dije ‘no voy a quedar, pero me presento con la intención de que la directora de casting me conozca’, y bueno, al mes me llamaron. Creería que se presentaron unas 200 personas para este personaje”, relató la caleña en la entrevista.

En la entrevista con RCN Radio, Andrea Muñoz afirmó que se enteró que sería la pareja de Bad Bunny en la historia, con solo una semana de anterioridad. Allí entró la ansiedad sobre cómo tendrían que ser las escenas junto al artista mundial.

“Para mí no era fácil porque las escenas incluían besos con él, me ayudó mucho porque es muy sencillo, es tímido, cero exigente; es interesante que una persona con tanto poder mediático se mantuviera tranquilo y bueno al fin de cuentas los dos estábamos debutando en el cine”, agregó a sus declaraciones.

Al finalizar el diálogo, la actriz colombiana señaló que conoció a Pitt durante las grabaciones en el marco de la pandemia de la covid-19, esperando compartir con otros talentos de Hollywood.