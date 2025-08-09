Esta es la prima de Sofía Vergara que podría ser la próxima reina del Carnaval de Barranquilla

Christina Robayo Durán, prima de la actriz Sofía Vergara, aspira a convertirse en la próxima reina del Carnaval de Barranquilla. Originaria de la Arenosa, ha manifestado desde niña un sueño profundo por ser parte de esta emblemática fiesta que representa la cultura y tradición de la región Caribe colombiana.

Luego de que su candidatura fuera oficializada, Sofía celebró el momento con un post en sus redes sociales: “Divina mi prima”. La reacción por el apoyo de su prima no se hizo esperar. Christina replicó: “Gracias, Toty, por el apoyo tan grande”.Junto con Christina Robayo Durán, la organización del Carnaval presentó al resto de aspirantes a reina del Carnaval, entre ellas Adjany Kappen, María José Acosta, Michelle Char, Paola Herrera y Salwa Maloof, que competirán por la oportunidad de suceder a Tatiana Angulo Fernández de Castro.

Está de luto

Murió la mamá de Brad Pitt a los 84 años. | Foto: WireImage

Brad Pitt, el reconocido actor de Hollywood, atraviesa un difícil momento en su vida luego de conocerse que su madre, Jane Etta Pitt, falleció a los 84 años. La noticia se confirmó a través de un emotivo mensaje publicado por una de las sobrinas del actor, Sydney Pitt, en Instagram, en el que recordó a su abuela como una mujer generosa, “con un corazón enorme, que se preocupaba profundamente por todos sin hacer preguntas. Su amor no tenía límites, y todos los que la conocían lo sentían”. Jane Etta fue maestra de profesión y con su esposo, William Pitt, dedicó su vida a la crianza de sus tres hijos, Brad, Doug y Julie.

A pesar de la celebridad de su hijo mayor, ella siempre mantuvo un perfil bajo, aunque su presencia era habitual en eventos importantes de la carrera de Brad. El actor no ha emitido un comunicado oficial. Sin embargo, fuentes cercanas aseguran que la despedida de Jane Etta se llevó a cabo en total privacidad.

Se desnudó

Internautas han manifestado en redes sociales su disgusto ante la puesta en escena del artista, ya que se trataba de un concierto al que asiste publico familiar. | Foto: Captura de pantalla redes sociales

Sebastián Yatra protagonizó momento viral en España | Foto: Montaje SEMANA | Instagram: @sebastianyatra - @javierceriani

Sebastián Yatra desató una gran polémica durante su más reciente concierto en Málaga, España, al cambiarse de ropa detrás de una pantalla iluminada a contraluz, dejando ver la sombra de su cuerpo y sus partes íntimas ante el público.

El momento, parte de su gira Entre Tanta Gente Summer Tour, ha provocado reacciones divididas. Mientras que algunos fans aplaudieron el divertido momento, calificado como un recurso artístico, otros critican duramente la exposición, especialmente al haber menores de edad presentes en el concierto.

A pesar de la controversia, Yatra agradeció a sus seguidores por su apoyo y no se ha pronunciado directamente sobre las críticas.

Encuentro de amigos

Shakira recibió una visita sorpresa muy especial durante la primera presentación de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en Los Ángeles. Matt LeBlanc, famoso por interpretar a Joey Tribbiani en la icónica serie Friends, acudió al SoFi Stadium para disfrutar del concierto de la cantante colombiana.

El reconocido actor no solo estuvo entre el público, sino que también tuvo la oportunidad de compartir momentos tras bambalinas con Shakira, quien compartió la fotografía de ese encuentro en sus redes sociales, mostrando su alegría por la visita inesperada.

El concierto contó, además, con la presencia de otras celebridades, como Uzo Aduba, reconocida por su trabajo en la serie Orange Is The New Black, de Netflix; la pareja de actores mexicanos Diego Boneta y Renata Notni, así como Taylor Zakhar Pérez, recordado por su papel en El stand de los besos.

Estará en Colombia

Billy Idol, el ícono del rock británico y una de las voces más emblemáticas del punk y new wave de los años ochenta, se presentará por primera vez en Colombia el 25 de noviembre de 2025. El esperado concierto se realizará en el Movistar Arena de Bogotá y forma parte de su gira internacional It’s a Nice Day To… Tour Again.

Esta visita coincide con el lanzamiento de su más reciente álbum, Dream Into It, que incluye colaboraciones destacadas y ha alcanzado el top 10 en varios países. Las entradas, que varían entre 300.000 y 500.000 pesos, están a la venta desde el pasado 8 de agosto.

Hay fecha de estreno

Una de las escenas más complejas de realizar fue la de la crucifixión. | Foto: Foto La Pasión de Cristo

Luego de 21 años del estreno de La pasión de Cristo, dirigida por Mel Gibson, se conoció oficialmente la fecha de lanzamiento de la secuela, que se dividirá en dos partes. La primera, titulada La resurrección de Cristo, parte I, llegará a los cines el 26 de marzo de 2027, Viernes Santo, mientras que la segunda se estrenará el 6 de mayo de 2027, Día de la Ascensión.

El proyecto, que se filmará principalmente en los estudios Cinecittà, de Roma, y diversas localidades del sur de Italia, planea superar el impacto del filme original, que hasta 2024 ostentaba el récord como la película clasificada como restringida más taquillera en Estados Unidos, solo superada recientemente por Deadpool & Wolverine, de Disney, que alcanzó la cifra histórica de 636 millones de dólares.