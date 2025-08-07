¿Al desnudo? Sebastián Yatra protagonizó polémico momento durante concierto en España; le dieron palo en redes: “Debería respetar”

El cantante paisa Sebastián Yatra volvió a encender los escenarios, esta vez durante su reciente concierto en el festival Marenostrum Fuengirola, en Málaga, España.

El colombiano protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche, al hacer un cambio de vestuario en pleno show detrás de una tela blanca iluminada que dejó ver claramente su silueta.

Sebastián Yatra protagonizó momento polémico durante concierto en España | Foto: AFP

Las poses provocativas que hizo mientras se desvestía causaron revuelo entre el público presente, que no dudó en captar el momento con sus celulares y publicarlo en redes.

La escena de Yatra, que rápidamente se viralizó, desató una ola de reacciones entre los internautas.

Mientras algunos aplaudieron la creatividad y el carisma de Yatra sobre el escenario, otros lo tildaron de excesivo, calificando el gesto como innecesariamente atrevido, ya que en el lugar habían menores de edad.

“Creo que no tiene necesidad de hacerlo, yo lo vi en Arizona y la cantidad de niñas en el concierto me sorprendió mucho, debería respetar la audiencia”; “Opino que los menores no deben ir a conciertos de adultos, él no canta música de niños”, dijeron unas de las internautas.

“Ahora si es un show con todo incluido”; “A dónde es que está desnudo. Es un simple montaje de show y lo han juzgado un montón”; “Sebastián Yatra no está haciendo nada malo, está cambiándose bajo una luz oscura. Dejen de ser dramáticas”; “Qué tiene de malo, más vemos en las playas y no decimos nada”; “Ay, de todo se escandalizan. No es un concierto para niños, en las playas se ven chicas muy expuestas en plena luz del sol y nadie se escandaliza”, fueron otros de los comentarios.

No es la primera vez que el artista sorprende con este tipo de puestas en escena, pero esta vez su atrevimiento fuera de la tarima dejó dividida a la audiencia.

Pese a la polémica generada, Yatra demostró una vez más su habilidad para generar conversación y mantener viva la conexión con su público, tanto dentro como fuera del escenario, y así lo dejó ver en la publicación que realizó en su cuenta oficial de Instagram, donde mostró algunas fotografías y videos de este concierto.

En su post, varios de sus seguidores destacaron que fue una noche inolvidable en la que el cantante tuvo un derroche de energía impresionante, lo que hizo disfrutar al máximo a todos los asistentes.