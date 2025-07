Sebastián Yatra aclaró rumores de romance con cantante española; el cantante dio contundente respuesta

Mientras Aitana continúa relación con Plex y ya no oculta lo enamorada que está del youtuber , Sebastián Yatra disfruta de su soltería, sobre todo desde que se empezó a ver muy bien acompañado.

Luego de ser encontrado en una actitud muy cariñosa con Nona Sobo en el mes de mayo del presente año por las calles de Madrid, a finales de junio (coincidiendo con el cumpleaños de la cantante de ‘Las babys’, que celebró con su novio en Ibiza), Yatra fue fotografiado en una inesperada actitud cómplice con Lola Índigo en un barco, desatando los rumores de un posible romance con la compañera de edición de ‘Operación Triunfo’ de su ex.

“Amiga, amiga, amiga, amiga, muy amiga”, dijo Sebastián Yatra con una gran sonrisa, dejando claro que de romance con Lola Índigo, no hay absolutamente nada.

Lola Índigo reaccionó a los rumores de amorío con Sebastián Yatra

Mientras el cantante de ‘ Tacones rojos ’ no tuvo problema en responder a los rumores de romance con Lola Índigo, la cantante prefirió callar a dar respuesta.

Sebastián Yatra y sus avances musicales

Esta fue una fiesta muy especial en la que el colombiano optó por no hablar de Aitana, pero en la que sí reveló sus secretos de belleza: “Viajo con mi entrenador, como bien y soy feliz. ¡Ah! Y skincare coreano. Muy importante”.

“Estoy feliz. Arrancamos en Murcia hace tres días el ‘Entre Tanta Gente Tour’ y fue una locura. Es un show que está armado, muy interactivo con el público, entonces eso está hermoso. La energía fue brutal y no doy la hora ya de hacer el segundo show en Tenerife el 20 y bueno , ahí vamos a estar por toda España, así que…”, dijo.

“Lo más importante es la gira, para mi trabajo no se siente como trabajo, la verdad es que me lo estoy gozando, pero también en algún momento voy a descansar”, añadió, sin dar ningún detalle sobre sus planes para este verano cuando no tenga compromisos profesionales.