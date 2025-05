Sale a la luz foto de Sebastián Yatra en la cárcel; esta fue la razón de su captura

Tras el estreno de Milagro, su nuevo álbum, Sebastián regresó a Colombia tras pasar una larga temporada en Estados Unidos, para compartir con los medios de comunicación nacionales algunas de las experiencias que han marcado su vida.

Sebastián Yatra habló en el programa ‘El hormiguero’ dirigido por Pablo Matos sobre su estadía en una prisión en Estados Unidos. | Foto: El Hormiguero

Una de las que más llamó la atención de los locutores de Los Impresentables de Los 40 fue la revelación de la vez que estuvo tras las rejas.

“Sí, estuve en la cárcel. Pongan en internet Sebastián Yatra en la cárcel y van a ver mi foto. Te lo juro (...) Esa foto es de la vida real, a mis 18 años. Mero bandido”, dijo.

No obstante, se limitó a exponer frente a los micrófonos las razones que lo llevaron a ser capturado: “No todo se puede contar”.

El motivo por el que Sebastián Yatra estuvo en la cárcel en Estados Unidos

En reciente entrevista con el programa de entretenimiento español El Hormiguero, conducido por Pablo Motos, el intérprete de Traicionera, Tacones Rojos, Cristina y Amen, destapó la acción que lo llevó a permanecer varias horas en una cárcel de Estados Unidos.

“A mí una vez me metieron a la cárcel por saltar de un balcón. Salí por un balcón corriendo, estaba saltando balcones y me metieron a la cárcel, cuando tenía 18 años”. Fue en Panama City, en Florida. No les recomiendo saltar balcones", reveló.

Además, reveló el aprendizaje que esta experiencia le dejó en su vida, pues fue un momento complicado y de mucho temor.

“Estuve 27 horas en la cárcel y estuvo difícil, la pasé mal, pero celebré mucho cuando salí y fue una experiencia importante de vida, me hizo valorar mucho la libertad”, enfatizó.

Por otro lado, reveló que tuvo un compañero de celda, situación que, en un primer momento, lo aterrorizó por completo.

“Había un tipo que yo no conocía. Nos metieron a un amigo y a mí a la cárcel, juntos, pero no estábamos compartiendo celda, entonces, me tocó entrar a las 12 de la noche, vestido de encarcelado, yo entro muerto del susto”, expresó.