“Es muy tierno, es muy dulce”: la colombiana Andrea Muñoz habla sobre el beso que se dio con Bad Bunny

Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny, es uno de los artistas más reconocidos en el género urbano que ahora debuta como actor, en la película Bullet Train, protagonizada por Brad Pitt, junto con otras estrellas de la pantalla grande como Joey King y Sandra Bullock.

Se espera que su lanzamiento se lleve a cabo el próximo 4 de agosto en las salas de cine del país.

Entre tanto, una de las escenas que más cautivó es una en la que aparece una colombiana: Andrea Muñoz, quien en el filme tiene un vínculo sentimental con el cantante. Por esto, contó cómo fue su experiencia trabajando con el famoso.

Una colombiana en Hollywood

Muñoz conversó con el programa La Red y reveló detalles de lo que fue su experiencia en uno de los escenarios más exclusivos para el rodaje de películas: Hollywood.

Para empezar, habló de cómo se sintió él en los días de grabación: “Yo estaba muy asustada el primer día, porque era la primera vez que estaba en una producción tan grande. El tiempo es oro allá, no hay tiempo para perder, y si uno lo hace mal, quedas cancelado de Hollywood para siempre”.

¿Cómo fue el beso con el famoso?

Tal y como lo señaló, aseguró en el diálogo que no “había tiempo de conocernos ese día”, y “romper el hielo fue darnos un beso, no tuvimos tiempo. Ese día trabajamos en locación y con la luz del atardecer”, precisó mientras no se le desdibujaba una sonrisa en su rostro.

La colombiana habló sobre la personalidad del reguetonero: “Él es más tímido, un poco más callado. Es muy tierno, es muy dulce”, aseguró.

Además, describió los momentos previos a la escena que llamó la atención de los seguidores del cantante: “Yo lo miré y él me miró, y yo le dije: ‘¿Pero cómo va a ser el beso?’. Entonces, el director dijo: ‘Como si se amaran’”, agregó entre risas.

Fue entonces, que se miraron y se dijeron “a la maldita sea”, refiriéndose que no sabían qué tipo de beso debían darse. Sin embargo, señaló que “fue muy respetuoso, muy cariñoso. Hubo mucha química frente a la cámara, por lo que el director quedó muy contento”.

Bad Bunny canta una de las canciones más icónicas de RBD

Tras el lanzamiento de su álbum Un verano sin ti, el puertorriqueño causó sensación entre sus fieles seguidores de redes sociales con una serie de contenidos en los que interpretaba y disfrutaba de los temas que componen esta producción musical. Semanas atrás, el cantante ofreció un pequeño concierto a través de Instagram, donde bailó y compartió con sus fanáticos un poco de estas canciones.

Pero en los últimos días, el artista decidió viajar en el tiempo y crear un cover propio de una famosa canción de RBD, reconocida banda mexicana que demuestra que sigue triunfando.

Según se puede ver en la cuenta oficial de TikTok del reguetonero, un clip se hizo viral entre los usuarios de la red social, debido al estilo que implementó para interpretar Sálvame, tema que es cantado por Anahí Puente.

“Poco a poco el corazón va perdiendo la fe, perdiendo la voz. Sálvame del olvido, sálvame de la oscuridad”, se escucha en el video, donde el puertorriqueño ya suma más de 685.000 likes y más de nueve millones de reproducciones.

El video, como muchos de los que el artista publica, no pasó desapercibido, y tuvo cientos de reacciones de su público que le enviaron halagos y críticas por su particular video.

Cabe recordar que los integrantes de este emblemático exgrupo musical siguen haciendo historia cada uno con sus carreras artísticas.