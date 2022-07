¿Bad Bunny se atreverá a jugar tenis con medallista olímpica?

El artista urbano Bad Bunny participó el pasado sábado de los actos inaugurales de la semana del All-Star de las Grandes Ligas de béisbol.

El ‘Conejo malo’ fue uno de los famosos invitados al Dodger Stadium en la ciudad de Los Ángeles, donde integró uno de los equipos del juego de exhibición del evento deportivo. El puertorriqueño conformó la lista de famosos del cine y la industria internacional que recibieron una invitación para darle inicio a semana del juego de estrellas del béisbol estadounidense.

Tras el evento, el artista fue entrevistado por la extenista boricua Monica Puig, campeona olímpica en Rio de Janeiro 2016 y quien actualmente es periodista de la cadena Espn. Bad Bunny habló sobre su relación con los deportes e, incluso, respondió entre risas si se atrevía a jugar un partido de tenis con ella.

“¿De atreverme? ¡Yo voy! ¿De ganar algo? (…) Yo voy con la neverita”, dijo el cantante, quien señaló ser un aficionado de deporte.

“Siempre me gustó el deporte. Nunca lo practiqué y no me considero el mejor en eso. No es mi área, pero es algo que me apasiona, me la vivo con todos los deportes, me gusta verlo. Hay mucha pasión, al igual que la música, y por eso los mezclo”, sostuvo.

Sobre su participación en el evento realizado en el estadio de Los Dodgers, el artista dijo que disfrutó el recibimiento de los aficionados.

“Brutal, me lo disfruté. No pensé que me lo iba a disfrutar tanto. El Juego fue superdivertido, los compañeros, los equipos, la fanaticada. No sabía que venía tanta gente”, expresó.

Fan interrumpió el juego

Una vez el artista ingresó al estadio para mostrar su talento con este deporte, los presentes en estadio lo recibieron con una fuerte y poderosa ovación, llevándolo a sentir querido por los espectadores de este anhelado juego. No obstante, las sorpresas no quedaron ahí, ya que el joven talento musical invitó a Vladimir Guerrero y David Ortiz, dos leyendas el béisbol puertorriqueño, para que acudieran al lugar.

Este no fue el único hecho que se robó las miradas. Posteriormente, una fanática ingresó al terreno de juego y terminó interrumpiendo el partido.

Mesdames et Messieurs,



Une fan a essayé de s’infiltrer sur le terrain pour aller voir #BadBunny 👀 pic.twitter.com/N7Nplwn86h — Caribbean News (@BatManNews420) July 17, 2022

La joven, que se encontraba entre el público del estadio, aprovechó un descuido de la seguridad y protocolo del evento para lanzarse al campo de juego y acercarse bastante al artista mundial. Pese a la intención que tenía de compartir unos segundos con la celebridad, todo se vio frustrado cuando unos hombres la detuvieron.

Según se aprecia en un video que circula en redes sociales, la fanática fue atrapada por integrantes de la seguridad, quienes la sacaron del escenario y la retuvieron ante la reacción que tuvo. A lo lejos, en las mismas imágenes, se puede apreciar a Bad Bunny, quien no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo en uno de los laterales del campo.

Otras de las estrellas que participaron del evento deportivo en el Dodger Stadium fueron J.K. Simmons, Yahya Abdul-Mateen II, Chloe Kim, Coi Leray, Bryan Cranston, Quavo, Jojo Siwa, Simu Liu y Anthony Ramos. El cierre tuvo como presentación principal a Becky G, quien disfrutó de un breve acercamiento con Bad Bunny al abrazarse y saludarse.