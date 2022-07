Fan se metió e interrumpió juego de béisbol de Bad Bunny

Bad Bunny se ha convertido en uno de los artistas urbanos más influyentes y escuchados de las plataformas digitales desde hace varios años. Su recorrido en la música lo ha ubicado en el primer lugar de cientos de listas, marcando una huella importante con su reciente lanzamiento ‘Un Verano Sin Ti’.

El cantante ha despertado todo tipo de reacciones entre el público internacional con detalles de su vida personal, en especial con su faceta como deportista y figura de moda. Poco a poco se ha robado las miradas con las actividades externas que realiza fuera de los escenarios, donde ya ha conquistado a millones de personas.

Recientemente, el puertorriqueño quedó en el centro de distintas publicaciones de redes sociales luego de que se difundieran videos de su participación en un juego de béisbol. El intérprete de ‘Andrea’ se encontraba participando en un partido de las Grandes Ligas del Béisbol (MLB), cuando los asistentes no evitaron captar su desempeño y una inesperada situación que vivió.

El boricua quedó registrado en fotos y cortos clips, donde se le ve desplazándose por el campo de juego con el uniforme del equipo. El artista formó parte de los actos inaugurales de la semana del All-Star, específicamente el sábado en el Dodger Stadium en California.

El ‘Conejo malo’ fue uno de los famosos invitados el pasado 16 de julio al estadio, donde integró uno de los equipos del juego de exhibición del evento deportivo. Bad Bunny conformó la lista de famosos del cine y la industria internacional que recibieron una invitación para darle inicio a la temporada.

Una vez el artista ingresó al lugar para mostrar su talento con este deporte, los presentes en el Dodger Stadium lo recibieron con una fuerte y poderosa ovación, llevándolo a sentir querido por los espectadores de este anhelado juego. No obstante, las sorpresas no quedaron ahí, ya que el joven talento musical invitó a Vladimir Guerrero y David Ortiz, dos leyendas el béisbol puertorriqueño, para que acudieran al lugar.

Sin embargo, la participación de Bad Bunny no pasó desapercibida entre los presentes del juego, quienes se mostraron interesados en ver esta faceta del cantante. Las sorpresas no frenaron ahí, ya que una mujer no se contuvo y terminó interrumpiendo el partido.

Fanática se metió al campo de juego por Bad Bunny

La joven, que se encontraba entre el público del estadio, aprovechó un descuido de la seguridad y protocolo del evento para lanzarse al campo de juego y acercarse bastante al artista mundial. Pese a la intención que tenía de compartir unos segundos con la celebridad, todo se vio frustrado cuando unos hombres la detuvieron.

Según se aprecia en un video que circula en redes sociales, la fanática fue atrapada por integrantes de la seguridad, quienes la sacaron del escenario y la retuvieron ante la reacción que tuvo. A lo lejos, en las mismas imágenes, se puede apreciar a Bad Bunny, quien no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo en uno de los laterales del campo.

Mesdames et Messieurs,



Une fan a essayé de s’infiltrer sur le terrain pour aller voir #BadBunny 👀 pic.twitter.com/N7Nplwn86h — Caribbean News (@BatManNews420) July 17, 2022

Otras de las estrellas que participaron del evento deportivo en el Dodger Stadium fueron J.K. Simmons, Yahya Abdul-Mateen II, Chloe Kim, Coi Leray, Bryan Cranston, Quavo, Jojo Siwa, Simu Liu y Anthony Ramos. El cierre del MLB tuvo como presentación principal a Becky G, quien disfrutó de un breve acercamiento con Bad Bunny al abrazarse y saludarse.

Es importante destacar que el cantante puertorriqueño ya ha tocado distintos puntos de su vida personal en redes sociales, desatando inquietudes e incertidumbre sobre varios aspectos privados. Semanas atrás, el intérprete de ‘Aguacero’ fue claro y explicó la relación que lleva con Gabriela Berlingeri, cantante con quien lo han involucrado sentimentalmente.