Bad Bunny se sincera sobre su relación con Gabriela Berlingeri | ¿Son pareja?

Bad Bunny ha saltado a la fama internacional con un amplio recorrido en la música urbana, donde ha marcado un antes y un después con la imagen que ha creado.

El joven puertorriqueño se ha ubicado como uno de los ídolos favoritos del público, debido a las constantes propuestas artísticas que lanza en su carrera profesional.

Recientemente, exactamente el pasado 2 de julio de 2022, el latino decidió llevar a cabo una transmisión en vivo para presentar un concierto dedicado a su nuevo álbum ‘Un Verano Sin Ti’. El ‘Conejo Malo’ utilizó su cuenta oficial de Instagram, donde suma más de 41 millones de seguidores, para realizar un show inusual y diverso.

En medio de este evento virtual, el artista se robó las miradas por un inesperado baile que hizo en compañía de Gabriela Berlingeri, la joven con la que supuestamente sostiene una relación sentimental. Ambos se ubicaron frente a la cámara del celular y comenzaron a disfrutar del tema ‘La Corriente’, colaboración con Tony Dize.

No obstante, este espacio digital también sirvió para que el intérprete de ‘Andrea’ tomara la palabra y dedicara unos minutos para responder inquietudes de su vida personal. Bad Bunny se sinceró y habló sobre su parte privada, mencionando la relación que sostiene con la artista musical.

¿Bad Bunny y Gabriela Berlingeri son novios?

El puertorriqueño, que recibió un ataque de Nodal por su música, utilizó este ‘Live’ de Instagram para aclarar un poco sobre del vínculo que sostiene con Gabriela, teniendo en cuenta que en las plataformas digitales y los medios asumían que ambos eran novios.

Pese a que los dos han estado muy unidos desde 2017, año en el que se conocieron, el cantante aseguró que no mantiene una relación amorosa con Berlingeri. El joven fue claro y reiteró que ambos sostienen una amistad muy fuerte e íntima, dejándolos únicamente en “mejores amigos”.

“En verdad, mi vida privada está en privado. Ustedes no saben nada, en verdad, no saben nada, Gabriela y yo somos tan íntimos amigos, somos tan best Friends, somos ‘besties’”, dijo el representante del género urbano, antes de chocar las manos con la joven puertorriqueña, que estaba sentada junto a él.

El creador de este proyecto musical, que alcanzó un récord en las plataformas de reproducción streaming, fue enfático en que muchas personas y medios afirmaban constantemente que Gabriela y él eran pareja o sostenían un romance desde hace tiempo, pero que no era para nada verdad.

“Qué va, nadie sabe. La gente dice: ‘Gabriela es tu novia, Gabriela es tu esposa’. Nadie sabe qué es Gabriela”, indicó el artista urbano en el video que fue replicado por cuentas de chismes de Instagram.

De igual manera, para despejar todo tipo de dudas entre sus fans, Bad Bunny lanzó una serie de comentarios y afirmaciones en las que expresaba que ambos estaban libres y ninguno tenía compromiso con el otro. El intérprete agregó que los dos pueden tener novios por aparte y no existiría problema alguno, ya que son “mejores amigos”.

“Ahora mismo, Gabriela y yo somos mejores amigos. Si ella mañana quiere tener un novio, lo puede tener porque somos mejores amigos. Si yo quiero tener una novia la puedo tener porque somos mejores amigos”, dijo en el clip.

Por último, entre risas, el joven latino aprovechó para manifestar que le daba risa todo lo que las personas solían hablar de su vida, ya que no sabían nada al respecto. Para él, su vida va muy bien y se encuentra viviendo un momento en el que todo está organizado como lo desea.

Esta respuesta deja claro que los rumores de su noviazgo con la artista estaban en el aire y actualmente han logrado construir una relación que pocos van a entender. Muchos curiosos en redes sociales afirman que esta respuesta solo fue por despistar a los “chismosos”, mientras que otros aseguraban que era la verdad.