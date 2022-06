Nodal a Bad Bunny: “Hasta para cantar estupideces hay que tener talento”

El cantante de música popular, Christian Nodal, quien hace unas semanas estaba criticando al reguetonero J Balvin, continúa con haciendo críticas públicas hacia otros artistas del género urbano. Ahora el mexicano se ensañó contra el puertorriqueño, Bad Bunny, afirmnado que este cantaba “pendejadas”.

Las declaraciones se dieron en medio de una entrevista para la revista musical Rolling Stone, quien fue cuestionado sobre diferentes temas, entre los que el mexicano aprovechó para mencionar su descontento contra la canción Safaera, recalcando que a él no se le habría ocurrido “jamás” escribir de esa forma.

“Respeto todos los géneros, pero a veces sí sé que hasta para cantar pendejadas y decir estupideces hay que tener talento”, comenzó sentenciando Nodal, cuando le preguntaron sobre su opinión sobre géneros de música diferentes a los que él se dedica.

Y continuó: “A mí no se me habría ocurrido jamás escribir algo como, ‘Si tu novio no te mama el culo, pa’ eso que no mame’; pero hay que tener talento para hacerlo”, aclarando que su crítica anterior iba dirigida al cantante puertorriqueño.

“Claro, las marcas, cantar de drogas, cantar de ropa, está bien, pero de eso no se trata la vida. No todo el tiempo se puede vivir de fiesta” concluyó su respuesta, criticando los temas que trata el reguetonero en sus canciones, y afirmando que no estaba de acuerdo con este tipo de música.

Y a continuación, defendió el género que representa, afirmando que se sentía orgulloso del mensaje que este emitía, al igual que de la cultura que representaba, calificando el género popular como “bondadoso”.

“A mí me gusta mucho el mensaje que da mi género, está muy apegado a la realidad. Es un género muy bondadoso... Puedo cantar mis canciones en una velada, en una noche bohemia, y me siento orgulloso de mis letras, me siento orgulloso de mis melodías. Yo no me sentiría orgulloso cantando otras cosas, y por esto esta cultura tiene que seguir, porque es lo bello de la vida”, afirmó para el medio citado el cantante mexicano.

Christian Nodal rompió el silencio: habló sobre su discusión con J Balvin

El detonante de todo el problema con el cantante antioqueño estuvo relacionado con la nueva imagen de Nodal. No obstante, el cantante de Adiós Amor ya había explicado que había arreglado las discrepancias con Balvin, pero volvió a tocar el tema: “Yo estoy feo y todo lo que ustedes quieran, pero soy un ser humano (...) todos somos bellos a nuestra manera y nunca dejen que nadie venga a decirles, que se burlen de ustedes; saben, eso no es correcto en ningún lugar del mundo”.

Luego de la referencia, que indirectamente involucra al cantante paisa y representante del género urbano, Christian también habló con el público sobre su ausencia del concierto en la ciudad de Medellín, donde ya estaba todo preparado y, por situaciones de movilidad, no llegó asumiendo la responsabilidad y las consecuencias que esto generó, como destrucciones en las instalaciones de la tarima.

Dado el inconveniente, Nodal compartió un sentido mensaje: “Yo entiendo que hay cosas que uno no puede controlar, pero es importante decirlo, yo quiero hablar con mi Colombia, no sé si saben, pero yo pagué todos los daños, cuando aventaron botellas y dañaron todos los aparatos, yo los pagué, los daños, y hubo gente que gracias a Dios no se murió, pero salió lastimada en Medellín, y yo pagué los daños del hospital”.