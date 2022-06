Ryan Castro le monta pelea a Christian Nodal: “No nos quería dejar cantar”

Christian Nodal ha sido protagonista de distintas noticias en redes sociales, debido a los enfrentamientos y diferencias que ha tenido con J Balvin. El mexicano ha arremetido en contra del paisa por varios motivos, llegando al punto de lanzarle pullas durante su reciente presentación en Montería.

No obstante, el cantante no solo ha desatado inconformidad en algunos de sus fieles seguidores de redes sociales, sino también en otros colegas con los que ha compartido escenario en eventos masivos. Recientemente, otro colombiano expresó su malestar con el artista, asegurando que no permitiría que hablaran mal sobre sus proyectos y su gente.

Se trata de Ryan castro, una de las voces del género urbano que ha tomado fuerza en la industria musical, quien expresó públicamente su molestia por las actitudes que tenía su colega en medio de la visita al país. El ‘cantante del ghetto’, como se hace llamar en su carrera artística, dio de qué hablar tras mostrar un poco de su show en el escenario ubicado en la ciudad de Montería.

Christian Nodal se presenta en el escenario durante los Premios Tu Música Urbano 2022 el 23 de junio de 2022 en San Juan, Puerto Rico. (Foto de José R. Madera/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images vía AFP) - Foto: Getty Images via AFP

Castro desató una ola de comentarios una vez llegó a la tarima, ya que se dispuso a dar una serie de declaraciones sobre lo que había pasado con el artista mexicano. El intérprete de ‘Jordan’ se refirió a su colega y a las constantes críticas que hizo sobre la ciudad, el país y las personas.

Aunque no mencionó el nombre específico del artista al que hacía alusión, sí dio detalles que señalaban a Nodal como el protagonista de este disgusto.

“Hay un artista que vino aquí a cantar, que es de México. Y ese mari…nos criticó. Habló mal de nosotros, de mi ciudad, de mi país. Ayer tuve un evento también con él y habló súper mal de mí. Supuestamente es el artista principal de acá, supuestamente”, mencionó el cantante urbano a través del micrófono que sostenía.

No obstante, el colombiano no frenó ahí y soltó una inesperada revelación sobre su presentación en aquel evento. Ryan Castro se enfocó en mencionar y denunciar que el mexicano se convirtió en un obstáculo para llevar a cabo su esperado show, buscando, supuestamente, la forma para que no cantara.

“Y no nos quería ni dejar cantar, no nos quería ni dejar poner las pantallas, no nos quería dejar poner el sonido. Pero el artista principal de acá es el artista de Colombia, que soy yo”, agregó a sus comentarios, levantando la mano y desatando una reacción de los presentes en el lugar.

Sin embargo, el cantante urbano fue criticado en redes sociales, ya que, según algunas personas, su show no cumplía con las expectativas.

Nodal habla de J Balvin en Montería

En aquel evento musical, el mexicano subió al escenario para poner a cantar a sus fieles seguidores del lugar al ritmo de la música regional y popular, mientras hacia menciones inesperadas. Una de ellas estuvo dirigida a J Balvin, quien tuvo un cruce de mensajes en las plataformas digitales con él.

El intérprete de ‘Botella tras botella’ habló de las palabras que usó el paisa para referirse a su apariencia física, llegando al punto de tirar indirectas sobre su música y el éxito que ha tenido. Nodal mencionó que el detonante de su molestia fue una burla de su colega por el aspecto que adoptó recientemente.

“Yo soy feo y todo lo que ustedes quieran, pero soy un ser humano. Todos somos bellos a nuestra manera y nunca dejen que nadie venga a decir, que se burlen de ustedes; saben, eso no es correcto en ningún lugar del mundo”, mencionó en el escenario, donde fue ovacionado.

“Vean, yo sí canto sin usar nada y respeto la gente que usa programas para verse más bonitos, para sonar más cabrón de lo que ya suenan y que sus ideales y su música resalten. Discúlpenme”, agregó.

De igual manera, el latino aprovechó para hablar sobre su ausencia en el concierto que tenía en Medellín, donde se desató un caos en el Estadio Atanasio Girardot.