¿Indirecta a Nodal?, el profundo mensaje que compartió J Balvin

El cantante de reguetón J Balvin estuvo en el ojo público hace unas semanas debido a unas declaraciones que dio, al comparar el estilo del artista mexicano Christian Nodal.

En su momento, a través de redes sociales, cada uno de los intérpretes se lanzaron mensajes que generaron diferentes altercados en las plataformas y un sinfín de comentarios.

Fue tanta la polémica, que Nodal dijo que grabaría una canción para tirarle al colombiano y así fue; el sencillo lo tituló ‘Girasol’ y con su letra arremetió contra Balvin como una muestra de su posición por la “broma” en la que el ranchero se vio directamente implicado.

Luego de esto, al parecer, las tensiones se calmaron. Nodal volvió a aparecer en varios sitios de entretenimiento y manifestó que habló con Balvin, por lo que se llegó a una mediación entre los artistas.

Por su parte, el cantante de Mi gente pidió disculpas al público digital y, en general, así terminó la historia.

Sin embargo, hace poco el antioqueño volvió a aparecer en su perfil oficial de Instagram donde les habló a sus más de 52 millones de seguidores y trajo a colación el tema de la polémica que tuvo con el cantante de música tradicional mexicana.

Entre sus declaraciones, J Balvín señaló que acumula varios chistes para compartir con la comunidad digital, pero prefiere abstenerse a decirlos para evitar tener algún problema de por medio.

“Unos chistes tan buenos parce por hacer, tan buenos, tan buenos, pero no se pueden ya”, dijo el artista paisa.

Hasta ahí quedó el tema que parecería ser una indirecta, pero, en adición, Balvin habló sobre la salud de las personas.

Hace un tiempo, el hombre, de 37 años, pasó por una tensionante situación debido a que su mamá, la señora Alba Mery Balvin, tuvo covid-19 y su estado se vio comprometido. Por suerte, la familiar del cantante tuvo una progresiva recuperación. No obstante, las secuelas son notorias, según el cantante del género urbano.

Sin importar las adquisiciones, los lujos o las posiciones de las personas, el antioqueño fue enfático al decir que nadie está libre de padecer una enfermedad. Además, recalcó el valor que se le debe dar a una madre.

“En general las madres no todas son buenas, incluso las que no hay que respetarlas. Por ejemplo, mi madre después del covid-19 como que sí, como que no y ha sido un proceso muy difícil. Entonces, es cuando uno se sigue dando cuenta que la vida de cualquier persona no importa si es artista, si representa cualquier cosa, si es banquero, nadie se salva de las situaciones de la salud. Cuídela, cuide su salud, a su gente y su familia”, reflexionó el colombiano.

Entre tanto, volviendo a Cristian Nodal, se difundieron rumores de que el artista mexicano tendría un nuevo amor y que este sería con la cantante argentina Julieta Emilia Cazzuchelli, conocida por su nombre artístico como Cazzu.

Estos crikosos me vendieron un mini split en 300 pesos y ahora me entero que son Nodal y Cazzu. Vaya sorpresa. pic.twitter.com/IaMGYMAOjY — Iván Hernández 🦅 (@Osckar1916_) June 8, 2022

El pasado jueves 9 de junio el hombre, de 23 años, compartió que la artista argentina, de 28 años, lo acompañó en el show que presentó para el Primavera Sound, un popular festival de música en Europa.

No obstante, el intérprete no dio más detalles y los rumores siguieron alimentándose hasta que Cazzuchelli apareció hablando sobre el tema.

La cantante de Nena Trampa se pronunció a través de los micrófonos de ExaFM. Respecto al acompañamiento del mexicano en el mencionado festival, Cazzu recalcó que cantaron juntos y la pasó formidablemente.

Pero lo que muchos estaban esperando era un indicio del comienzo de una relación amorosa con Christian, algo que no sucedió. En el espacio radial, Cazzu fue enfática al decir que está concentrada en su carrera musical, por lo que sus compromisos profesionales no le dan la opción de tener, por ahora, una relación sentimental.