“Yo quiero que llores”: Nodal también le compuso una “tiradera” a J Balvin

Así como lo hizo en el mes de marzo el cantautor puertorriqueño René Pérez, más conocido como Residente, Christian Nodal también le compuso una “tiradera” al J Balvin, tras la polémica que se desató por los comentarios y las publicaciones que hizo sobre el nuevo look del cantante mexicano.

La canción que compuso Nodal se llama ´Girasol´ y dura casi cinco minutos. “¡Yo quiero que llores! ¡Yo voy a hacer que llores!”, así inicia el rap de “tiradera” en el cual Nodal no se guardó nada y atacó directamente a J Balvin con fuertes palabras, no solo por los comentarios que hizo a raíz de su nuevo look, sino por hechos del pasado.

“Socio, la vida te va mal por pretencioso, cincuenta millones vieron que te burlabas de mí, cambiando de lugar, ¿eso te gustaría a ti?”, dice Nodal en la canción, que fue publicada en su canal oficial de YouTube.

Además de hablar de su cambio de look, muy parecido al de J Balvin, Nodal también se refiere a los nombres de los álbumes del cantante colombiano, su batalla contra la depresión, la polémica que causó la canción ´Perra´, el fallido concierto del mexicano en Medellín y la pelea con Residente.

“José, tiras la piedra y te escondes tras la ansiedad”. “Si no aprendiste con el Resi’, espero que conmigo sí”. “Tú eres un chiste, cabrón, cada que intentas cantar, cada que intentas rapear, cada que intentas rimar”. “Pa’ dar mensajes, mijo, hay que ser coherentes, si tú no eres artista, al menos sé prudente”, son algunas de las frases que menciona Christian Nodal en su canción.

Hasta el caso de Johnny Depp y Amber Heard salió a reducir en el tema. “¿Recuerdas el caso de Johnny Depp?, pues bueno, si la ‘innombrable’ me arma un caso, eso verán de nuevo. No me digas que no hay maldad en tu negra intención, si haces pura mama$% para pegar una canción”, dice la letra.

Nodal se arrepintió de la tiradera a J Balvin

Un día antes de lanzar ´Girasol´, durante un concierto en Morelia, México, Christian Nodal aseguró que se arrepentía de haber escrito esta letra y que ya había hablado con J Balvin para limar asperezas. Sin embargo, aseguró que no podía detener su publicación.

“Me arrepentí y me arrepiento, ya no hay manera de pararlo, va a salir. Esa canción no es para Balvin, es para toda la gente mier%&$ que no me permite olvidar mi pasado, no me permite recuperarme como ser humano, no es para Balvin”, dijo Nodal.

Además, el cantante mexicano envió un mensaje de reflexión a sus seguidores y pidió parar los ataques. “No hay que ser mier&%$ en la vida, porque cuando se es mier #&% estas cosas son las que pasan, cuando no se es consciente de cuánto daño le podemos hacer a las demás personas. No hay que aplastar los sueños de nadie, hay que ayudar a que se cumplan”, aseguró.

La “broma” de J Balvin no le hizo nada de gracia al cantante mexicano. - Foto: Christian Nodal le contestó a J Balvin Foto: @nodal Instagram

¿Cómo comenzó la polémica entre Nodal y J Balvin?

El altercado entre Christian Nodal y J Balvin comenzó la semana pasada por una “broma” que hizo el cantante colombiano sobre cómo luce ahora el artista mexicano, lo que a Nodal no le hizo nada de gracia.

El paisa posteó en su cuenta de Instagram una foto de Nodal, acompañada de una foto de sí mismo cuando se tiñó por primera vez el cabello de ese rubio y en la descripción José -su nombre real- escribió: “Encuentren las diferencias”, además de unos emojis riendo.

Entre tanto, el mexicano posteó la imagen mediante una storie en su cuenta de Instagram, igualmente, y escribió: “Que yo si tengo talento carnal y puedo cantar orgullosamente mis composiciones donde sea, como sea, cuando sea con orgullo” (con dos emojis, uno de brillo y un corazón verde). Y agregó: “Que tu foto, la elegiste tú, la mía, la subió la prensa” (acompañada de varios emojis riendo).

Posteriormente, Nodal subió un video en el que va en un carro y de fondo suena ‘Music Session 49′ de Residente y BZRP, la canción del puertorriqueño Residente, que muchos afirmaron que era una “tiradera” para el reguetonero colombiano, justo en la fracción del coro que dice: “Esto lo hago pa´divertirme”.

Así las cosas, Balvin le contestó al mexicano mediante un video que compartió como publicación en su perfil y también como storie en el que afirmó entre risas: “Ya no más, esto solo fue para divertirme, ahora vamos pa’ las cosas de verdad”.

El video está acompañado por una breve, pero contundente frase que decía: “Nota: sobre la foto anterior, sin ninguna mala intención, pero la foto se Be linda”, a propósito de la reciente ruptura del mexicano con la intérprete española.

Entonces, Nodal decidió romper el silencio y mediante varios videos compartidos en stories, le dijo a Balvin que “no anda coherente que el cabr**n tiene un documental, hablando de la paz, de la salud mental, de vibras y energías, pero en su cuenta que tiene millones y millones de seguidores subió una foto para que hagan burla de mí”.