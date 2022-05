Christian Nodal publicó conversación con Belinda que encendió la polémica

Este miércoles –18 de mayo–, el cantante de música regional mexicana, Christian Nodal, compartió un pantallazo de una conversación de WhatsApp con su expareja, la también cantante española, Belinda, con quien alcanzó a comprometerse.

En el trino, que refuerza más las versiones que afirman que su ruptura se dio por temas de dinero, Nodal escribió: “20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me canse de dar se acabó todo”.

Lo curioso del mismo fue que el artista añadió una captura de pantalla de un chat con un contacto que no tiene foto y que tiene guardado como Belinda. En la conversación, que data del viernes 4 de febrero, ella le dice: “Amor, ¿crees que me pueda arreglar los dientes esta semana? O sea, ¿no te va a llegar algo de dinero esta semana? ¿Aparte de lo de mis papás? ¿Para qué me los pueda arreglar?”, en el momento en que ella envía el mensaje, son las 19:00 p. m. Un minuto después envía un mensaje que es eliminado.

20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada.

Déjenme en paz, yo estoy sanando.

No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida.

todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costo a mi.

Cuando me canse de dar se acabo todo. https://t.co/CDckvvgnda pic.twitter.com/NDs9RGgn2s — NODAL (@elnodal) May 18, 2022

Ocho minutos después, le escribe: “Me arrepiento profundamente de todo lo que he sufrido contigo. Me has destruido la vida entera. Lo mejor es que te concentres en tu carrera, que es lo único que te importa. Yo ya no voy a seguir así, ni con tu gente ni con nada. Sabía que esto iba a pasar. Sabía que me ibas a dejar sola y a destruir la vida”, finaliza el mensaje de la captura de pantalla que compartió el mexicano.

El trino lo escribió el cantante, citando un tuit de una cuenta que aparece registrada como @hvalenci12 en el que, igualmente, posteó una foto de un caption de la cuenta de Instagram de Belinda, que compartió el pasado 17 de mayo con una fotografía de su madre diciendo: “El mundo está lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron”.

El tuit de la cuenta dice: “Ya sospechaba yo que estaban confabuladas, si son tal para cual”, refiriéndose a la artista y su madre. Y el hilo continúa afirmando: “La mamá es la que está detrás de todo esto, hace tiempo vi un video donde hablaban como es la mamá de Belinda (alzada, exigente, con la gente que peina y maquilla a Belinda). La última en dar su opinión de cómo se ve es ella misma. La señora controla totalmente a Beli”.

Y cierra con un video de TikTok de una joven que asegura ser maquilladora y que, además, cuenta que trabajó para Belinda, cuando iba a una pasarela maquillando a las modelos.

Según la joven, que también es mexicana –se sabe por su acento–, la madre de la artista llegó al camerino donde las mujeres se alistaban y terminaban de arreglarse antes de salir a modelar, y luego de observar con despotismo el trabajo que realizaban las estilistas, lo criticó.

La maquilladora manifiesta que la madre dijo que eso no le iba a gustar a la cantante y que no le gustaba uno de los trajes que ya estaba armado y aprobado para salir pasarela. En ese momento, según relata, todos quedaron fuera de base porque ya estaban ad portas de salir a la escena.