Ana del Castillo recordó un incómodo momento antes de subir a tarima

La noche del martes Ana del Castillo, una de las cantantes vallenatas más importantes del momento, compartió a través de su cuenta de Instagram un video de recuerdo en que la actriz y presentadora Eileen Roca la entrevistó este año.

La charla se dio en el marco del podcast Pa’ Lante, un proyecto de Univisión en el que la exSeñorita Colombia entrevista a diferentes personajes y se emite a través de las diferentes plataformas de streaming como Spotify, en redes sociales y en YouTube.

La misma fue publicada en el canal del podcast a finales del pasado mes de marzo, pero el fragmento que compartió la cantante recientemente es una parte en la que Eileen le preguntaba sobre anécdotas que haya vivido antes de subirse a la tarima y agregó: “Que te agarran la nalga, que te jalan el pelo”.

Instantáneamente, Ana le contestó de manera contundente: “¡Sí, me metieron el dedo en el ´asterisco´!”, y continuó diciendo: “A mí me gusta que la gente me abrace, a mí me gusta abrazar. La gente sabe que a mí me gusta abrazar, pero ya meterte el dedo en el jopo, no me gusta. En el asterisco eso es como un espacio personal”.

En el post de Instagram que hizo la artista, escribió: “Recordar es vivir 🥴🥴🤣🤣 yo porque hice eso? @oygeles NO MÁS me acabaste @eileenroca JAJAJAJA”. Hasta el momento, 14 horas después ha logrado más de 360.000 visualizaciones y decenas de comentarios.

Asimismo, la presentadora le preguntó por la talla de calzado de los novios que ha tenido, específicamente cuál es el que ha sido el “patón”, Del Castillo se rio y le dijo: “¿Para qué quieres que te responda esa pregunta? ¿Para qué me lo roben? ¡Jamás!”.

Entre tanto, Roca se refirió al tema de los cumpleaños y la celebración de este; Ana dijo que quien se los celebraba era su padre, pero falleció cuando ella tenía 12 años. La sorpresa de Eileen no se ocultó y Ana le dijo que se había acostumbrado y le gusta el “no cumpleaños”. E incluso manifestó que apagaba su celular ese día.

Contó, además, que su papá era cantante de ópera, zarzuela, boleros y más, pero le dio un “cáncer en la garganta y enmudeció. Gracias a Dios, me dio el talento, hereditario, de mi papá”. Dijo también, que antes de ser reconocida en el mundo del vallenato cantó música ranchera para complacer a su familia, porque había “quienes no apostaban un peso por uno”.

En su momento también le cuestionó a la cantante, que reside en Valledupar, sobre las “propuestas indecentes”, ante lo que contestó que ha tenido algunas por parte de artistas reguetoneros, pero se negó a dar nombres.

La presentadora mencionó, entre risas, que Ana era una mujer a la que se le perdonaba todo y explicó que tenían cita para encontrarse en Barranquilla a las 3 de la tarde, pero ella había llegado a las 7 de la noche muy tranquila, mientras todos esperaban “muy relajados”.