Festival Vallenato 2022: programación para el fin de semana en Valledupar

Con una amplia programación, visitantes y ciudadanos podrán seguir disfrutando de la fiesta de vallenato más importante del mundo durante el fin de semana. Este año se rinde un gran homenaje al gran maestro Jorge Oñate.

Viernes 29 de abril

Este viernes 29 de abril la cita es en la Plaza Alfonso López, donde se llevará a cabo la segunda ronda Acordeonera en los 4 aires y la semifinal de Acordeón Juvenil y Aficionado en los 4 aires, Rey de Reyes en Piqueria. Acto seguido, se desarrollará la escenificación del milagro de la leyenda vallenata, culminando con la gran final de los concursos.

A partir de las 8:00 de la noche, el Parque de la Leyenda Vallenata vibrará con el Concierto Festival Vallenato 2022 acompañado de artistas musicales como Elder Dayán, Mono Zabaleta, Jessi Uribe y Paola Jara.

Por otro lado, La Noche de Bohemia ‘Grandes compositores’ estará desarrollándose en Río Luna, contando con la presencia de artistas como Roberto Calderón, ‘Chiche’ Maestre, Iván Ovalle, Rosendo Romero, Rafael Manjarrez, Fernando Meneses, Aurelio Yeyo Núñez, Jorge Valbuena y Neil Pertuz.

Asimismo, la capital vallenata, podrá deleitarse con éxitos musicales de Poncho Zuleta, Beto Zabaleta, Iván Villazón, Peter Manjarrés, Ana del Castillo, Jorge Antonio Oñate y Álvaro López, en el Club Valledupar desde las 9:00 de la noche.

Sábado 30 de abril

En el último día, desde las 8:00 de la mañana sonarán acordeones para llevar a cabo la semifinal de Acordeonera Mayor, quienes junto a los demás participantes estarán a la gran espera de la gran final de concursos, que iniciará a las 7:00 p. m. y cerrará con broche de oro, con un gran espectáculo de artistas colombianos.

Silvestre Dangond rendirá homenaje a Jorge Oñate en el Festival de la Leyenda Vallenata

Más de 100.000 turistas se espera que asistan a la ciudad de Valledupar esta semana para disfrutar de la edición número 55 del festival de la Leyenda Vallenata. Los fanáticos están a la expectativa con la promesa del gran espectáculo musical que ofrecerá el reconocido cantante Silvestre Dangond, quien rendirá un sentido homenaje a Jorge Oñate, fallecido en el mes de febrero de 2021 por complicaciones de la covid-19.

El presidente de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, Rodolfo Molina, indicó a RCN Mundo que este año se realizará una versión muy especial, porque los ganadores de festivales anteriores se van a encontrar para seleccionar al “nuevo rey de reyes”.

En ese sentido, Rodolfo Molina explicó al mencionado medio que en esta edición del festival también van a participar delegaciones de Venezuela, porque considera que el festival dejó de ser de los colombianos y pasó a un nivel internacional.

Los piloneros juveniles animando a todos los asistentes de este desfile, desbordando de alegría las calles de Valledupar. #VReydeReyes #JorgeOñateLaLeyenda pic.twitter.com/ncWW4cyOBL — Festival Vallenato (@FESVALLENATO) April 26, 2022

“La gente se ha preparado musicalmente y yo creo que va a ser un bonito espectáculo”, añadió Molina, quien mencionó que las mujeres van a tener un papel muy especial en este festival. Como expectativa anunció que muy pronto van a tener reinas de reinas del Festival Vallenato, debido a que abrieron una categoría específica para las cantantes femeninas.

Reiteró el presidente del festival que en esta oportunidad en el evento se rendirá un homenaje al fallecido artista Jorge Oñate, por su trayectoria y aporte al folclor colombiano.

“Nido de amor, del maestro Octavio Daza, es la canción que más llevo en el corazón (…) Tuve la oportunidad de crecer con esa canción y siempre me ha marcado porque además de hermosa, la canta con sentimiento y con mucha alegría y creo que eso es lo que representa el vallenato”, destacó Rodolfo Molina.

El evento es realizado por la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata y es considerado patrimonio cultural de la nación. En el marco del evento musical se realizan estos concursos: Rey de reyes, Reyes Vallenatos, Rey Vallenato Profesional, Rey Vallenato Aficionado, Rey Vallenato Juvenil, Reina Vallenata, Rey Infantil, Rey Vallenato de la Canción Inédita, Rey Vallenato de la Piquería, Concurso de las Piloneras.

Jueves 28 de abril: Manuel Turizo, Diego Daza, Peter Manjarrés, Beto Zabaleta y Churo Díaz.

Viernes 29 de abril: Fonseca, Jessi Uribe, Paola Jara, Elder Dayán Díaz, Mono Zabaleta.

Sábado 30 de abril: Silvestre Dangond, Iván Villazón, Ana del Castillo.

El cantautor Fonseca comentó en su cuenta oficial de Instagram su emoción por participar en este gran evento de Valledupar. “Los que me conocen saben lo que ha significado el vallenato en mi vida y por eso me emociona mucho que me inviten nuevamente al Festival de la Leyenda Vallenata”, escribió en una publicación el intérprete de la canción Te mando flores.