Ad portas del 59.° Festival de la Leyenda Vallenata 2026, que se celebrará en Valledupar, Cesar, del 26 de abril al 2 de mayo, se han conocido algunos detalles de los homenajes que le realizarán al fallecido cantante vallenato Rafael Orozco.

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Se trata de Brenda Arrieta, quien con Danny Orozco lanzó una versión de la canción Estar enamorado, con la que buscan rendirle tributo al Binomio de Oro de América.

“Este trabajo es en homenaje a Rafael Orozco e Israel Romero. En realidad, qué bonita oportunidad esta, en el marco del Festival Vallenato en su versión cincuenta y nueve, que es homenaje a ellos porque es nuestra música, la que nos caracteriza y la que siempre ha marcado la carrera de Brenda Arrieta como intérprete de la música vallenata femenina”, dijo la artista en conversación con SEMANA.

Festival de la Leyenda Vallenata: Un homenaje a Israel Romero, Rafael Orozco y El Binomio de Oro. Foto: Fundación Festival de la Leyenda Vallenata

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Arrieta precisó que esta cultura del vallenato no puede perderse y que es un reto para las nuevas generaciones mantener este legado vivo.

“Entonces, qué oportunidad más grande y más bonita esta de poderles homenajear, nos sentimos muy cómodos de poder seguir diciéndoles a Colombia y al mundo que Rafael Orozco y su legado siguen más vivos que nunca”, agregó.

La artista, natural del departamento de La Guajira, dijo que “es una mujer que defiende el vallenato, lucha por él, le gusta, lo ama, lo siente, lo vive y le canta con todo el amor y con todo el cariño del mundo”.

“Es necesario que las nuevas generaciones no dejemos morir nuestro legado cultural, como lo es la música vallenata, que sigue más fuerte en Colombia y otras zonas del mundo, donde disfrutan de nuestra identidad”, finalizó.