Video | Esposa de Petro bailó en el Festival Vallenato y sorprendió a todos con sus pasos

Verónica Alcocer, esposa del candidato a la Presidencia Gustavo Petro, mostró nuevamente sus dotes artísticas en la pista de baile. Esta vez, al son de folclor colombiano, con traje típico y una gran sonrisa, se presentó en medio de un desfile en Valledupar, Cesar, donde se está celebrando el Festival Vallenato.

Al parecer, esta mujer participó en el extenuante Desfile de Piloneras, en conjunto con un grupo cultural de la zona, y en las imágenes que mostró en su cuenta de Instagram se puede ver cómo bailó para entretener a la multitud y, en ese mismo sentido, muchos de sus seguidores expresaron su alegría al verla participar de las tradiciones locales.

“¡SUENAN LOS ACORDEONES Y MOVEMOS LAS CADERAS!🎉 Qué alegría estar gozándome el Desfile de Piloneras en el #FestivalVallenato con sus protagonistas: músic@s y bailador@s🎶¡Que viva Valledupar, su cultura y su gente!👏🏻😍💃🏻”, escribió en su cuenta de Instagram con el video en el que se muestra muy feliz bailando en la muestra cultural.

“Lo máximo ella, real, como somos todos los colombianos, cercana, me entusiasma mucho ver que no se parece a ninguna otra futura primera dama, sus hijos también nos inspiran, no son perfectos, pero no es la misma ralea elitista que literal se creen reyes y poco menos tenemos que agradecerles por existir; soy una mujer de mucho trabajo, esfuerzo y situaciones difíciles”, fue uno de los mensajes que recibió en la red social, como forma de apoyo a su singular forma de participar de la campaña de su esposo, y de representar también el que sería su papel como gestora social del país, si es que Gustavo Petro llega a la Casa de Nariño en las elecciones de mayo.

Es de recordar que, a lo largo de la campaña presidencial que Gustavo Petro ha venido propagando, su esposa también se ha visto interesada en ser parte de eventos culturales, mostrando diferentes facetas, por lo que ya ha bailado diferentes ritmos colombianos, y se ha mostrado interesada por aprender sobre temas típicos. Incluso, durante su estadía en Valledupar, Alcocer estuvo en un taller de acordeones aprendiendo sobre el proceso de producción.

“¿Saben cómo se hace un acordeón?👀 Arrancó el tan esperado #FestivalVallenato 2022 y por eso quiero mostrarles un poco de la elaboración de este encantador instrumento, que nos caracteriza. Desde Mileto Acordeones, la única fábrica de acordeones de la región, les mostramos cómo inicia esta tradición”, escribió en su cuenta de Instagram junto con un video en el que muestra el trabajo de estas personas.

Durante su estancia en Valledupar, también se le vio acompañando un grupo musical, además de aprender sobre el vallenato e interpretar la guacharaca, un instrumento musical típico, acompañada por Wilber Mendoza, quien fue Rey Vallenato en 2013.

“¡El orgullo más grande de Valledupar es llegar a ser Rey Vallenato!🎉👏🏻 Y tuve el honor de compartir con Wilber Mendoza, quien se coronó en 2013 como gran embajador de nuestra música. En este video nos muestra los 4 aires del género. ¿Cuál es su favorito?👀⬇️”, escribió la esposa del candidato presidencial en su red social.

“Verónica, una mujer colmada de pasión por Colombia, por sus paisajes, costumbres, música, bailes, todo lo tradicional y contemporáneo de este hermoso país” y “Perdonar sana de lado y lado, si sigues enseñanzas sanas”, son algunos de los comentarios que le dejaron en la publicación a Alcocer.