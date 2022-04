¿Esposa de Petro le dio un “taconazo” por celos al candidato? Esto contestó

Verónica Alcocer García, la esposa del candidato presidencial por el Pacto Histórico Gustavo Petro, fue invitada a una entrevista en Blu Radio donde se refirió a las próximas elecciones presidenciales del 29 de mayo y a las posibilidades que le ve a su esposo para llegar a ser el máximo mandatario de los colombianos en los próximos cuatro años.

Durante la entrevista, Alcocer contó todos los comentarios, rumores y mentiras que ha escuchado sobre ella y su esposo, que al ser el máximo referente de la izquierda colombiana y el más popular entre los candidatos a la Presidencia, genera siempre chismes en contra de ella y de su familia.

Pero la esposa del candidato contó que lo más descabellado que había escuchado sobre su familia fue cuando Petro era alcalde de la capital del país y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por un golpe en la cabeza.

Según rumores, la razón por la que el entonces alcalde terminara en el hospital habría sido un supuesto “taconazo” de su esposa por algún motivo personal de la pareja; incluso, muchos se habían animado a decir que había sido una “escena de celos”, lo cual lo tomó con bastante humor la esposa del candidato, al tiempo que lo desmintió.

“Unas versiones dijeron que fue un taconazo, después se empezó a decir en la sociedad que fue con un jarrón, una sartén, en fin”, contó en la entrevista Verónica Alcocer al recordar ese momento mientras su esposo era el alcalde de Bogotá.

Además, contó que cuando sucedieron los hechos, ella no estaba en el país, por lo que era completamente imposible que ella hubiera tocado la cabeza de Gustavo Petro en el momento del incidente. “No fue tal cosa porque yo no estaba en el país, yo estaba en Estados Unidos, y me tocó adelantar el viaje por el tema de la cirugía que venía a raíz de lo que pasó”, explicó Alcocer.

“El cuento empieza como un chisme porque era tal el morado del ojo que a la gente se ocurrió decir que la esposa le pegó, pero obviamente no fue cierto”, dijo la esposa de Petro, que contó que se enteró de lo sucedido mientras compartía con unos familiares a los que fue a visitar en La Florida en los Estados Unidos.

Gustavo Petro y sus críticas al nuevo aumento del Ingreso Solidario

El presidente Iván Duque anunció que Ingreso Solidario seguirá siendo reforzado y, por ello, en el pago de mayo y junio de 2022, el programa subirá de 380.000 pesos a 400.000 pesos, con el fin de fortalecer la situación económica de los hogares más vulnerables.

Ante este incremento que tendrá el subsidio que ayuda a las familias más necesitadas del país, Gustavo Petro sentó su voz de protesta.

“Hablemos de mensualidades para no engañar. Duque dice que el Ingreso Solidario es de 200.000 pesos mensuales por debajo de la línea de pobreza. De hecho, la pobreza rural aumentó en Colombia. Todo subsidio del Gobierno debe estar por encima de la línea de pobreza”, escribió Petro tras el anuncio del primer mandatario de los colombianos.

El presidente Duque aseguró que a partir del mes de julio se harán los pagos diferenciados en el programa de Ingreso Solidario. “Si un hogar está compuesto por una persona que pertenece al Grupo A de la clasificación del Sisbén, recibirá 420.000 pesos bimestrales. Si el hogar está compuesto por dos o más personas que se encuentren en el Grupo A, el monto será de 435.000 pesos, y si está en el Grupo B, serán 420.000 pesos”, explicó.