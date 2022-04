El senador del Pacto Histórico analizó en SEMANA el impacto de la decisión de Gaviria de apoyar a Federico Gutiérrez y no a Gustavo Petro.

Gustavo Bolívar dice que decisión de Gaviria afecta composición de la oposición en el Congreso y no las presidenciales

César Gaviria y su decisión de respaldar, junto al Partido Liberal, la candidatura presidencial de Federico Gutiérrez sin duda generó un efecto adverso en el Pacto Histórico. De hecho, el propio Gustavo Petro insistió hasta última hora en gestiones que le permitieran contar con el respaldo de la casa roja.

Este miércoles, tras la definitiva del expresidente, el senador Gustavo Bolívar habló con SEMANA y dijo que tenían la esperanza de que el jefe liberal se decidiera por un proyecto que, según él, representaba más al liberalismo como el Pacto Histórico.

“No nos sorprende, él es muy proclive a estar siempre en esa línea uribista. Ya desde 2018 lo había mostrado, él representa al neoliberalismo que aquí no tiene cabida. Esa fue una de las cosas que lo hizo voltear la balanza hacia el uribismo”, manifestó.

Bolívar afirmó además que, con la decisión del Partido Liberal de respaldar a Federico Gutiérrez, no se complica la campaña presidencial. En cambio, sí se afecta la composición de un Congreso de oposición con el que pretendían gobernar después del 20 de julio de este año y durante el próximo cuatrienio.

“No puedo negar que se complica la situación, pero no para la elección presidencial, ahí no veo complique, siento que las bases están emocionadas y conectadas con el Pacto Histórico, veo el complique para armar las mayorías del Senado”.

Actualmente, los movimientos alternativos tienen 41 curules en el Senado, pero necesitan llegar a 55 para obtener las mayorías.

“Si el Partido Liberal en pleno se hubiera unido al Pacto Histórico ya tendríamos esas mayorías. Ahora tendremos un poco más de dificultad porque solo la mitad del partido está de nuestro lado”, precisó.

Bolívar insiste en que Petro será presidente y él no ve descabellado que congresistas de La U y Cambio Radical hagan una coalición de gobierno con el líder de izquierda. “Hoy todo depende de que Petro gane”, dijo.

De fondo, el Partido Liberal analizó el escenario presidencial antes de tomar una decisión alrededor de Fico Gutiérrez. Es más, el expresidente hizo un sondeo entre los congresistas antes de fijar su postura.

No obstante, pesó la arremetida de Francia Márquez, fórmula vicepresidencial de Petro, contra César Gaviria.

Ella llamó al expresidente “más de lo mismo” y hasta lo responsabilizó de la corrupción y crisis por la que atraviesa el país, señalamientos de los que Gaviria no pudo reponerse. Es más, el expresidente esperó que Petro desmintiera a Márquez, pero no ocurrió.

“El que podría decir qué tanto afectó ese episodio es Gaviria, igual ellos son políticos y están enseñados a que se les digan cosas, pero no sé si haya impactado mucho en esa decisión la declaración de Francia Márquez. Quien lo debería decir es César Gaviria”, afirmó Bolívar.

Tras la decisión de Gaviria en contra del Pacto Histórico, el senador aseguró que el liberalismo inclinaría la balanza presidencial si estuviera en pleno, “pero como está actualmente, solo divide”.

Lo cierto es que mientras a Fico Gutiérrez lo respaldan La U, el Partido Conservador, el uribismo, el Partido Liberal, entre otros; Gustavo Petro ha logrado solo un apoyo importante de la Alianza Verde. “No nos preocupan esos apoyos, al contrario, esa es la vieja clase política. Nosotros estamos ofreciendo una nueva política, un cambio en ese paradigma”, dijo.

Sin embargo, Bolívar no niega que Petro tiene que redoblar esfuerzos porque así puntee en las encuestas faltan más de 30 días para la primera vuelta presidencial. Por eso, dentro de la estrategia está seguir conquistando corazones liberales.

“Yo creo que Gustavo Petro interpreta el liberalismo. Nosotros lo que le brindamos a Gaviria es que retomara las banderas liberales y encaminara a su partido por la senda social, que engrandeciera a un partido que se ha venido desdibujando desde que Gaviria se fue al uribismo. “El expresidente está llevando al partido a un suicidio”, expresó.

Bolívar pronosticó que César Gaviria no podrá ejercer disciplina de partido contra los liberales que respaldan a Petro. “Si lo hace, estalla la colectividad. Allá ya no soportan más el autoritarismo dentro del partido, ellos se irían a la desobediencia, no sé qué pase de ahí hacia arriba”, afirmó.