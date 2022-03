“Gran mayoría de Alianza Verde quiere acompañar a Petro”: Carlos Ramón González

SEMANA: ¿cómo va a ser la reunión de la próxima semana?

Carlos Ramón González (C. R. G.): en el Ejecutivo Nacional decidimos convocar a una reunión con la bancada parlamentaria y algunos dirigentes nacionales para el jueves y viernes de la próxima semana. Particularmente, se trata de hacer, en principio, un reconocimiento a todos aquellos que hicieron ese gran esfuerzo electoral y obtuvieron esas nuevas credenciales. Hay que reconocer que tuvimos un gran éxito electoral. En segundo lugar, hacer una primera conversación. Un conversatorio acerca de lo que cada uno de los dirigentes nacionales opinan, tanto la bancada parlamentaria como el Ejecutivo Nacional. Opiniones sobre la coyuntura política. Es decir, en este momento qué recomiendan hacer. Principalmente de eso se trata la reunión.

SEMANA: ¿qué impresión le dejaron los resultados de las consultas y el Congreso?

C. R. G.: en primer lugar, el crecimiento de la Alianza Verde. Ha sido impresionante, continuo y reiterado durante los últimos tres debates electorales para Congreso de la República. Nos estamos acercando cada vez más a los grandes sectores de la opinión pública. Pasamos de nueve senadores a 14, y de diez representantes a 15. Es un salto importante en el crecimiento y la calidad de la participación política.

Por otro lado, en las consultas debo resaltar el contundente hecho de la votación abrumadora que tuvo Gustavo Petro en esa consulta, que tal vez es el hecho más relevante, a pesar de que existan otras lecturas. Votos importantes también los que obtuvo Carlos Amaya en la consulta de la Centro Esperanza. Otro hecho relevante, muy importante y sorpresivo es el crecimiento y la votación tan grande de Francia Márquez.

SEMANA: ¿cómo los deja parados en términos de la Presidencia?

C. R. G.: muy bien, estoy muy contento porque estamos en el mejor panorama para avanzar en la construcción de lo que hemos denominado la llegada a la Presidencia o ganarla de parte de los sectores alternativos. Creo que la contundente victoria de Gustavo Petro fue muy importante y la otras fuerzas, representadas en la coalición Centro Esperanza, sumadas nos dan un resultado muy optimista para pensar en un triunfo en las próximas elecciones.

Sergio Fajardo, ganador de la consulta de la Coalición Centro Esperanza. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

SEMANA: los verdes están divididos entre el centro y la izquierda, pero también bajo el amplio consenso de que Fajardo está desgastado...

C. R. G.: Sergio me parece un candidato muy importante, ha cumplido un papel extraordinario en la vida política del país y del partido. Digamos que en este momento, para efectos del Verde y de Colombia, creo que todo el sector alternativo en general, en su gran mayoría, está optando por la decisión de acompañar a Gustavo Petro como la persona que más nos representa para una transformación real y profunda de nuestras estructuras económicas y sociales. Es lo que está demandando el país.

SEMANA: ¿cómo está el ambiente para tomar esa decisión en la Alianza Verde?

C. R. G.: para nosotros es muy claro. Estamos intentando y vamos a intentar conversar en las próximas semanas entre la mayor armonía y respeto para buscar un consenso para llegar antes de la primera vuelta a la campaña de Gustavo Petro y consolidar el gran frente amplio democrático. Para ganar y gobernar a Colombia. Debe ser más allá del Pacto Histórico, con los verdes, sectores liberales, otros partidos, con sectores sociales y económicos.

La primera parte es intentar llegar al consenso en primera vuelta. Si hay algunos que no están de acuerdo y quieren seguir acompañando a Fajardo, lo pueden hacer sin problema. Pero creo que la gran mayoría de la Alianza Verde quiere acompañar a Gustavo Petro en primera vuelta. En eso estoy liderando el sector, porque creo que es lo que nos corresponde hacer, lo que exige el momento histórico y la ciudadanía. Este país no aguanta más un mal gobierno, como los que hemos tenido en los últimos periodos.

SEMANA: ¿qué pasa con el ala de la Alianza Verde, en cabeza de Angélica Lozano, que lideró la coalición Centro Esperanza? ¿También se unirían a su causa?

C. R. G.: nosotros tenemos un pacto o un acuerdo en la Alianza Verde y ese era la libertad para votar en consulta y primera vuelta. En segunda vuelta, el partido en su totalidad deberá estar con el partido ganador. Como están las cosas, creo que hay ambiente propicio para pensar que esta decisión se pueda tomar antes de la primera vuelta.

SEMANA: ¿en qué sectores puede haber resistencia?

C. R. G.: una pequeña parte del partido que llegó aquí y que es seguidora férrea y fervorosa de Sergio Fajardo. Un ejemplo es la representante Catalina Ortiz, su jefe de debate, que llegó al verde desde Compromiso Ciudadano. Otro es el senador Iván Marulanda, quien ya es completamente del verde. Salvo la representante, creo que todos los demás sectores ya están hoy pensando en qué vamos a hacer, cuál es la mejor opción para servir a esta causa del cambio y la transformación política y económica de este país.

Catalina Ortiz, representante a la Cámara y jefe de debate de Sergio Fajardo. - Foto: Congreso de la República

C. R.G.: entonces son contados con los dedos de una mano aquellos que no se unirían...

C. R. G.: quiero escucharlos, yo no me aventuraría todavía y no quiero hablar por ellos. Quiero escuchar de la voz de todos esa posibilidad. Yo quiero asumir una posición tranquila y serena, porque cada uno de los dirigentes escuchará la voz de sus electores, del pueblo, y la de las grandes mayorías. Fueron quienes eligieron a los nuevos senadores y representantes.

SEMANA: ¿qué pasa con los mockusianos y los más tibios?

C. R. G.: creo que los mockusianos, los seguidores organizados de Antanas Mockus, tienen hoy la posibilidad de reflexionar. Ellos han venido defendiendo la causa del centro político. Creo que ya tiende a polarizarse, de tal forma que está entre Petro y el candidato del uribismo. Frente a esta polarización no hay espacio para posiciones de centro, sino decisiones de fondo.

SEMANA: ¿ya hubo reunión con Gustavo Petro posterior al 13 de marzo? ¿Cuándo podría ocurrir?

C. R. G.: en este momento, la mayor prioridad es la búsqueda de las alianzas y acuerdos en la definición de la Vicepresidencia de la República. Estamos haciendo un gran esfuerzo para que esa fórmula implique sumar nuevas fuerzas a la candidatura de Petro. Esa es la prioridad de esta semana. Ya a partir de la próxima semana y cuando se inscriba la candidatura, estaremos pendientes a las movidas de nuestro partido y de cómo los verdes cumplimos el papel en la historia de este país.

SEMANA: ¿existe la posibilidad de una fórmula vicepresidencial del verde o afín?

C. R. G.: no, nosotros no tenemos esa aspiración. Los verdes y Gustavo Petro estamos en un mismo proyecto, el de la transformación social de Colombia. Creemos que, ojalá, el mensaje de la Vicepresidencia sea un mensaje a nuevos sectores. En el centro y más allá. Los sectores empresariales y económicos de este país. La lucha y el esfuerzo es por concretar esa gran alianza y coalición que debe incorporar fuerzas más allá del Pacto Histórico.

SEMANA: ¿cómo le cae el crecimiento de Federico Gutiérrez? ¿Es el contrincante seguro de Petro?

C. R. G.: no me sorprende. Sabía y tenía conocimiento que, desde antes de las elecciones, el Centro Democrático estaba apoyando esa opción en la consulta. Sabía que desde el Gobierno nacional estaban orientando el apoyo a Gutiérrez. Es conocido en Colombia. Ese resultado, que algunos quieren mostrar como sorpresa, es normal viniendo de estructuras tan poderosas.