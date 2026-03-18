El expresidente Iván Duque aseguró que la forma en la que se dio la resolución de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2022 en Colombia “fue una verdadera vergüenza”.

El exmandatario cuestionó el talante con el que el excandidato Rodolfo Hernández asumió la segunda vuelta en la que se enfrentó contra Gustavo Petro, disputa que llevó al Pacto Histórico a la Casa de Nariño.

“Si Federico Gutiérrez hubiera estado en la segunda vuelta, hubiera dado una pelea real, argumental, con criterio y con visión de país. Pero Rodolfo, que presumía tanto de decir las cosas con sinceridad, se entregó como un corderito en la segunda vuelta y siempre dejando ese tufillo de si eso fue algo acordado”, comentó Duque.

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El expresidente aseguró que el ingeniero Hernández “perdió por W” por tomar decisiones como suspender los gastos de su campaña para el balotaje presidencial y enfatizó que la diferencia entre ambos candidatos fue “mínima”.

“Él se dejó ganar. Esa investigación falta que alguien la haga algún día. ¿Por qué pasó eso? ¿O por qué se dieron esas circunstancias? ¿No hubo confrontación? ¿No hubo debate? Entonces, tratar de decir que fue por culpa de Duque, no, es que no hubo quién le ganara a Petro”, expresó Duque.

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El exmandatario también opinó que “no era difícil ganarle a Petro”, calificándolo como una persona “diletante”. Según el exjefe de Estado, “Petro es una persona sin contenido. Él no tiene capacidad técnica, analítica, soportada en datos reales. Todo lo de él es galáctico. Todo lo de él es jugando con conceptos que no aterrizan”.

Duque hizo un símil de las elecciones de 2022 con lo que sucede en una pelea de boxeo, afirmando que Hernández “tiró la toalla” en medio de la contienda por tomar decisiones como irse a vivir a Miami cuando faltaban días para la elección y suspender los gastos de campaña. Para entonces, el ingeniero aseguró que su vida estaba en riesgo si se quedaba en Colombia.