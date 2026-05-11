María Claudia Tarazona contó el verdadero motivo por el que no apoyará a su suegro Miguel Uribe Londoño: “Desafortunadamente”

María Claudia Tarazona, viuda del senador Miguel Uribe Turbay, anunció que apoyará a Paloma Valencia de cara a las elecciones del 2026, pero también explicó los motivos por los que no votará por su suegro, Miguel Uribe Londoño.

María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay, apoyará la candidatura de Paloma Valencia

En diálogo con Noticias Caracol, la mujer aseguró que a su difunto esposo le gustaría que alguien del Centro Democrático fuera quien reemplazara a Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

En ese sentido, habló de su suegro y dejó en claro que no cree que tenga la fuerza suficiente para ganar e impedir que Iván Cepeda, candidato del petrismo, se convierta en el próximo presidente.

“Miguel papá tiene las banderas de su hijo, tiene todo el derecho, todas las credenciales para hacer lo que está haciendo. Yo creo que hubiera hecho un gran papel en Colombia, pero desafortunadamente no tiene ninguna posibilidad, según lo que están mostrando los números”, señaló.

María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Tarazona remarcó que al margen de esto, tiene mucho respeto hacia Uribe Londoño y recordó que ha tenido que cargar sobre sus hombros con el peso de la violencia, ya que perdió a su hijo y a Diana Turbay, quien era su pareja para el momento de su muerte.

“Él ha estado en la silla en la que nadie quiere estar: en la de ver morir a un hijo de la manera en la que lo vio”, añadió.

María Claudia Tarazona recordó a Miguel Uribe Turbay y criticó a Petro: “La deshonra de quien está en el poder no nos representa”

María Claudia sostuvo que lo importante en estos momentos es impedir que el proyecto del presidente Petro continúe desde el poder y que Cepeda gane las elecciones, por lo que apoyará a la candidata del Centro Democrático, a quien ve con grandes chances de llegar a la Casa de Nariño.

Por otra parte, Tarazona volvió a cuestionar con dureza al jefe de Estado por la forma en la que se portó en su momento con su esposo y después de lo que fue su asesinato. “Lo que ha manifestado siempre es un irrespeto profundo”, dijo.

Miguel Uribe Londoño, candidato presidencial. Foto: SEMANA

“Es como una intención de desviar la atención de la investigación y pues eso ha sido una falta de respeto que muestra la incoherencia del Gobierno frente a todo lo que nos ha pasado”, complementó.