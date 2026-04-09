María Claudia Tarazona recordó a Miguel Uribe Turbay y criticó a Petro: “La deshonra de quien está en el poder no nos representa”

María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, habló en el Congreso en medio de una sesión de conmemoración a las víctimas del conflicto armado en el país.

Tarazona recordó que la última vez que recorrió los pasillos del Congreso fue cuando les entregaron el féretro de su esposo, tras el atentado que sufrió.

“Nunca, lo que siente uno en ese momento puede ser explicado. El frío más intenso y el corazón desgarrándose en mil pedazos”, afirmó Tarazona.

En medio de su discurso, criticó al Gobierno del presidente Gustavo Petro y dijo que el mandatario no define lo que es el país.

“Un mal gobierno no nos define como colombianos, la deshonra de quien está en el poder no nos representa, somos mucho más que un pésimo gobierno que es indolente y cómplice del dolor de la violencia y la criminalidad, a lo largo y ancho de nuestro país”, cuestionó la esposa de Miguel Uribe Turbay.

María Claudia Tarazona habló en el Congreso. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

De otro lado, recordó el dolor que ha tenido que vivir por la partida de su esposo y reconoció que aún vive ese duelo. “El dolor no pasa, el dolor se integra a la vida. Me rehúso a pesar de que quienes han destruido este país me condenen al dolor. Pienso transformarlo en una causa para que nunca más ninguna madre o niño tenga que enterrar a sus seres queridos”, agregó.

Tarazona reconoció que no hay forma de describir la herida que deja la violencia cuando entra a un hogar, por lo que pidió que sea un momento para honrar a Uribe Turbay y recordar lo que él decía sobre la seguridad, y es que sin ella no puede existir una verdadera paz.

“Hoy su voz resuena más fuerte que nunca, lejos de los egos y los intereses personales. Tenemos que reconstruir el país”, afirmó Tarazona.

Esposa de Miguel Uribe Turbay compartió sentido mensaje: “Me desgarra el alma saber todo lo que se estaba gestando”

Asimismo, hizo un reconocimiento a Miguel Uribe Londoño y dijo que él también ha tenido que cargar con el dolor del asesinato de su hijo y el de su exesposa Diana Turbay hace varios años, por lo que pidió reconocer su valentía.

“La muerte violenta desgarra, destruye hogares; juntos tenemos la responsabilidad de luchar. Miguel fue un tejedor, un ser de luz que sumaba, con profunda vocación de servicio y entrega a este país”, mencionó Tarazona en el Congreso.

Tarazona recordó los ideales de Miguel Uribe Turbay. Foto: Samantha Chavéz

La esposa de Uribe Turbay pidió unirse en el propósito de buscar el progreso en el país, que “el campo florezca” y que las ciudades sean sinónimo de desarrollo. “Colombia es un país mágico y único”, destacó.

“Desde mi dolor les digo: aquí estaré para servir a mi país; que este dolor no nos divida, que nos una, que la unión se convierta en fuerza para cambiar el rumbo de nuestra historia”, dijo la esposa de Miguel Uribe Turbay.

Tarazona mencionó que no se puede aceptar la violencia como destino y que el país no se puede acostumbrar a la violencia.

“No podemos acostumbrarnos a la tragedia. Colombia merece más y vivir en paz, con seguridad, con justicia y con dignidad. No solo recordamos a Miguel, hacemos un compromiso de su legado. Este país no se construye desde el odio, sino desde el valor de quien se rinde, y no nos vamos a rendir. Hoy elijamos unirnos, reconstruir y elijamos a Colombia, hasta que la paz deje de ser una promesa”, aseguró Tarazona.