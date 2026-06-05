Viuda de Miguel Uribe Turbay ratificó su apoyo a Abelardo de la Espriella y fue contundente: “No se puede olvidar”

A pocos días de que Colombia defina quién será el próximo presidente del país, María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, volvió a pronunciarse sobre el panorama político del país y dejó clara su posición frente a la segunda vuelta presidencial.

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Sus declaraciones se dieron durante una entrevista con El Radar, en un momento en el que el país sigue marcado por el recuerdo de Miguel Uribe Turbay, quien falleció el pasado 11 de agosto luego de permanecer más de tres meses en una unidad de cuidados intensivos tras ser víctima de un atentado en Bogotá.

La muerte del entonces precandidato presidencial generó una profunda conmoción nacional y abrió un intenso debate sobre la seguridad de los líderes políticos y el clima de polarización que atraviesa Colombia.

Miguel Uribe Turbay y María Claudia Tarazona. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Actualmente, el país se encuentra a la expectativa de la segunda vuelta electoral, en la que se enfrentarán Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. En ese contexto, María Claudia Tarazona decidió fijar públicamente su postura y respaldar al candidato de la Espriella.

Durante la entrevista, la viuda de Miguel Uribe aseguró que su decisión está relacionada con lo ocurrido con su esposo y con las convicciones que ha mantenido desde entonces. Sus palabras llamaron la atención por la contundencia del mensaje.

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“Lo que sea, mi voto en segunda vuelta es por Abelardo. Yo no puedo votar por los socios de los que mandaron a matar a Miguel”, dijo frente a las cámaras.

Agregó: “Es que a nosotros no se nos puede olvidar que el candidato que hoy representa el Pacto Histórico, que representa el proyecto político de Gustavo Petro, es el que organizó la segunda Marquetalia, el artífice de la Paz Total.”

@adiarioporlalibertad “Yo no puedo votar por los socios que mandaron a mat4ar a Miguel”: Esposa de Miguel Uribe Turbay ♬ sonido original - Libertad, Orden y Democracia

Desde el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, María Claudia ha mantenido una presencia constante en la discusión pública, especialmente cuando se trata de recordar el legado político de su esposo y exigir que se esclarezcan todas las circunstancias relacionadas con el atentado que terminó costándole la vida.

En esta oportunidad, además de expresar su respaldo a Abelardo de la Espriella, insistió en la importancia de mantener viva la memoria de lo sucedido. Su mensaje estuvo marcado por la idea de que el país no debe dejar atrás los hechos que rodearon el ataque contra el dirigente político.