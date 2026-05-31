Hermana de Miguel Uribe Turbay no ocultó su tristeza tras ir a votar este domingo: “Desde niño repetías que querías ser presidente”

El 11 de agosto de 2025 murió en la Fundación Santa Fe el entonces senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, luego de haber recibido un ataque a bala el 7 de junio en medio de un mitin político en el barrio Modelia, al occidente de Bogotá.

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Ahora, en medio de las elecciones presidenciales de este domingo 31 de mayo, María Carolina Hoyos, hermana del congresista asesinado, lo recordó a través de su cuenta en X con un sentido mensaje.

Junto a varias imágenes, entre estas una del tarjetón electoral, Hoyos dijo que su hermano soñó desde niño con ser presidente de la República. Sin embargo, los violentos truncaron sus sueños.

Al fondo, Miguel Uribe Turbay, segundos antes de ser atacado a bala en el parque El Golfito de Bogotá. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

“Hoy, en este tarjetón, debías estar tú. Trabajaste toda tu vida para llegar allí. Desde niño repetías que querías ser presidente de Colombia. No era un sueño pasajero. Era una vocación. Te inspiraron tu abuelo Julio César, tu mamá Diana, tu mamá Nydia así cómo tu abuelo paterno y tu papá. Te preparaste con disciplina, estudiando, sirviendo, construyendo una visión de país y una forma de hacer política. Por eso duele mirar este tarjetón y no encontrarte Migue de mi amor”, empezó diciendo Hoyos en su escrito.

Acto seguido, la hermana de Uribe Turbay dijo que acudió a las urnas este domingo 31 de mayo, “pensando en la Colombia que nos enseñaron a ti y a mí”.

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Al final, la hermana del congresista asesinado concluyó diciendo que votó con esperanza, “pero también con el corazón arrugado”.

“Pero también sé que las causas nobles no mueren. Que el servicio permanece. Que el amor por Colombia trasciende incluso la ausencia. Nuestra familia ha dedicado generaciones enteras a trabajar por este país, a servirlo y a creer en él. Y hoy voto pensando en la Colombia que nos enseñaron a ti y a mí : una Colombia unida, próspera, segura y llena de oportunidades para todos. Voté con esperanza pero también con el corazón arrugado. En familia honramos tu nombre, tu ejemplo y tu legado. Te amamos. Siempre”, dijo Hoyos al final de su escrito en Instagram.