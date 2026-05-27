El dolor de Miguel Uribe Londoño con Paloma Valencia y María Fernanda Cabal por su hijo: “Lo atacaron, lo insultaron, lo maltrataron”

En la noche de este miércoles 27 de mayo, el candidato presidencial Miguel Uribe Londoño emitió un pronunciamiento a través de sus canales oficiales de comunicación.

Miguel Uribe Londoño desmintió una supuesta alianza con Iván Cepeda

En el mensaje se incluye un balance sobre los hechos registrados durante el actual ciclo de votaciones y los antecedentes políticos previos al fallecimiento de su hijo, el ex precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

La conexión entre Miguel Uribe Londoño y Abelardo de la Espriella que se conoce a ocho días de elecciones

El aspirante presidencial describió la secuencia de tensiones internas y debates públicos que rodearon la postulación de Uribe Turbay antes de su homicidio.

En la pieza audiovisual, Uribe Londoño señaló que su hijo fue objeto de cuestionamientos y adjuntó declaraciones previas de la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, quien en su momento manifestó su “inconformidad ante la publicación de encuestas pagadas con ventajas que están obviamente en entredicho”.

Declaraciones y debates internos de la colectividad

Seguidamente, la pieza recopiló titulares de prensa con intervenciones de la candidata presidencial del Centro Democrático Paloma Valencia y de Cabal respecto al desempeño del precandidato en las mediciones estadísticas.

El mensaje del candidato continuó afirmando que a su hijo “lo maltrataron”, e incorporó un registro de audio donde Valencia expresaba que estaba segura de que Uribe Turbay no obtendría la candidatura oficial de la organización política.

El candidato Miguel Uribe Londoño compartió un mensaje comentando la persecución a su campaña y evoca el homicidio de su hijo: “Intentaron detenerme; me cambiaron las reglas siete veces. He hecho todo para que pueda votar por nosotros”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/Ig5legaUTy — Revista Semana (@RevistaSemana) May 28, 2026

Asimismo, Uribe Londoño expuso que sobre el fallecido se afirmó “que dividía, que manipulaba”, mostrando una publicación en la plataforma X donde Valencia sostenía que “están actuando a lo Guanumen, están corriendo la línea ética de un partido que se ha caracterizado por hacer política con ideas y servicio a la comunidad”.

El video también recopiló informes de la revista Semana sobre las diferencias entre los precandidatos del partido antes del magnicidio y señalamientos de Cabal referentes a presuntos apoyos financieros de sectores empresariales hacia Uribe Turbay.

Denuncias sobre el desarrollo del calendario electoral

En la última sección del pronunciamiento, el candidato presidencial vinculó las presiones previas con el desenlace del precandidato y con las modificaciones operativas aplicadas a su propia postulación.

Candidato Miguel Uribe Londoño denunció modificaciones a las reglas de su campaña presidencial. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“Y al final lo asesinaron. Pero su voz no murió. También intentaron detenerme. Me cambiaron las reglas del juego siete veces. Me apartaron. Me aislaron. Intentaron impedir que continuara. He hecho todo lo posible para que usted pueda votar por nosotros. Ahora solo falta que usted vote”, concluyó Uribe Londoño.

Este mensaje se difunde a pocos días de que se lleve a cabo la jornada de votación para la primera vuelta de las elecciones presidenciales en el territorio nacional, programada para el próximo domingo 31 de mayo.