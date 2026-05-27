Política

Abelardo de la Espriella le habla a la izquierda y asegura que tendrá todas las garantías

De la Espriella manifestó que los sectores que se declaren en oposición tendrán todas las garantías, pero dejó sobre la mesa algunas excepciones.

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Redacción Semana
27 de mayo de 2026 a las 8:17 p. m.
Abelardo de la Espriella, candidato presidencial.
Abelardo de la Espriella, candidato presidencial. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial del movimiento Defensores de la Patria, se refirió en SEMANA al tratamiento que le daría a la oposición en dado caso de ganar la elección y llegar a la Casa de Nariño el 7 de agosto de este año.

“Todas las garantías. Mi límite es la Constitución y la ley. Tú no puedes gobernar desde todos los espectros, porque tienes que defender unos valores fundacionales, pero tienes que gobernar para todos los espectros como presidente de la República. Eso lo voy a honrar”, dijo De la Espriella.

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Sin embargo, anticipó que aplicaría la ley en el escenario de que se violen las normas: “La oposición, en el marco de la ley, puede hacer oposición. Si se me salen de ese marco, los enfrentaré. Si están en el marco de la ley, todas las garantías y todo el respeto”.

Bajo esa versión, dio cuenta de las acciones que no permitirá bajo un eventual gobierno: “Lo que sí no voy a aceptar es que me incendien el país, me destruyan la infraestructura, me ataquen a la Fuerza Pública porque entonces ahí sí van a saber lo duro que muerde el Tigre”.

Abelardo de la Espriella
Abelardo de la Espriella y su esposa Ana Lucía Pineda. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Al candidato también se le indagó por cómo actuaría frente a la prensa, dado que algunos comunicadores han denunciado públicamente que, supuestamente, son víctimas de una persecución legal por cuenta de artículos y columnas de opinión que han publicado sobre él.

Yo no tengo problema sino con doce o trece activistas disfrazados de periodistas y he utilizado los medios que establece la Constitución para defender mi honra y buen nombre, que son las acciones civiles y las acciones penales. ¿Qué quieren que haga entonces, que me deje difamar? No lo voy a permitir”, concluyó Abelardo de la Espriella.

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