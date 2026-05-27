La opinión de Abelardo de la Espriella sobre la reelección presidencial

El abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella habló con SEMANA, en compañía de su esposa Ana Lucía Pineda.

Durante la entrevista, el aspirante fue consultado respecto a su posición sobre la reelección presidencial.

“¿Usted le apostaría a la figura de la reelección?“, le consultó SEMANA. ”No. Desde ya te lo digo, yo vine a pagar el servicio militar: 4 años, dos jornadas, cada una de 10 horas, 20 horas al día. La voy a dar toda y luego me retiro para siempre de la vida pública".

Aquí, su intervención sobre el particular:

Abelardo de la Espriella: “Las bases del Centro Democrático están aquí hace rato porque yo represento la verdadera doctrina uribista”

Abelardo de la Espriella sentencia al presidente Gustavo Petro: “Esto no va a quedar así”

Vea la entrevista completa con Abelardo de la Espriella:

Posteriormente, fue consultado respecto a cómo se imagina el país en cuatro años, bajo el supuesto de que él sea el presidente saliente en ese momento.

“Vamos a tener un país seguro, muy seguro. Un país con un sistema de salud de talla mundial. Con una clara política anticorrupción que le haya hecho entender en esos 4 años a quienes se atrevieron a meterle la mano a lo público que nunca más podrán hacerlo. Un país en el que los jóvenes tengan educación y trabajo y puedan cumplir sus sueños y sean jóvenes productivos”, aseguró Abelardo de la Espriella.

“Un país en donde los pueblos tengan agua y alcantarillado, un país en el que no se vaya un solo colombiano sin comer a la cama, tenemos 20 millones de compatriotas que se van con una mala comida a la cama. Aquí, en Barranquilla, hay gente que cocina periódico, eso no puede ser. Un país en el que la pobreza deje ser paisaje para convertirse en un recuerdo”, agregó, al insistir en que él no apoya la reelección presidencial.

“Un país que explote sus recursos con respeto por el medio ambiente, que pueda ser cerrar el hueco fiscal, que crezca entre el 6 y el 7% anual. Un país que sea esa patria milagro que estamos proponiendo José Manuel Restrepo y yo”, agregó, al mencionar a su fórmula vicepresidencial.

“Lo de patria milagro no es un cliché ni un eslogan, es una posibilidad real. Irlanda, Corea del Sur, muchos de los tigres asiáticos que eran países inviables hace apenas dos décadas, hoy son grandes naciones y no tienen la biodiversidad de nosotros, ni la riqueza que tenemos nosotros en el subsuelo”, prosiguió.

“Nosotros tenemos dos océanos que nos abrazan, tenemos mares y playas maravillosas, tenemos picos nevados, desiertos, tres cordilleras, todos los accidentes geográficos, la fauna y la flora más exuberante, todos los pisos térmicos, todas las riquezas en el subsuelo, las mujeres más lindas e inteligentes, la gente más trabajadora, pero sabes una cosa, los de siempre no quieren que la gente tenga seguridad, sistema de salud, tenga educación, porque los políticos de siempre, entre más jodida tengan a la gente, más fácil de controlarlas”, dijo el candidato presidencial.

“Yo he venido con José Manuel y todo nuestro equipo a liberar al pueblo colombiano de la esclavitud de los de siempre para que puedan tener lo que se merecen y puedan materializar sus sueños. A mí me da risa porque mis detractores dicen, ‘no, es que De la Espriella no tiene propuestas’ No, propuestas sí hay, no tiene experiencia en lo público, experiencia. Ahora, hay candidatos a la presidencia de la República que creen que porque fueron senadores tienen experiencia en administración. Un congresista no tiene ninguna experiencia en administrar nada”, agregó. Iván Cepeda y Paloma Valencia, aspirantes presidenciales, son justamente senadores.

“El señor Cepeda no ha administrado ni una tienda, yo sí he administrado empresas y empresas exitosas. Entonces, yo no tengo experiencia en la política, pero tengo experiencia en ser exitoso, que es lo que quiero que sea el pueblo colombiano y el país y lo podemos hacer porque tenemos una posibilidad increíble y vamos a hacer que esa posibilidad estalle para llevar a Colombia a ese lugar de grandeza que se merece, que es la patria milagrosa”, puntualizó sobre el particular.

Las elecciones presidenciales en Colombia tendrán lugar el 31 de mayo de 2026. Si algún candidato no obtiene la mitad más uno de los votos, habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes con más votaciones, y dicha jornada definitiva será el 21 de junio de 2026. El vencedor asumirá como presidente de Colombia el 7 de agosto de 2026, para un periodo de cuatro años.