Abelardo de la Espriella respondió a quienes dicen que él, supuestamente, se quedó con la indemnización de Rosa Elvira Cely: “Es una locura”

Este miércoles, 27 de mayo, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella habló en exclusiva para SEMANA. En medio de la entrevista con este medio, dejó claro que no es cierto que él se haya quedado con la indemnización de Rosa Elvira Cely, víctima de un atroz feminicidio en Bogotá el 24 de mayo de 2012.

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“Le atendimos el proceso. Eso es una locura y hasta la señora María Jimena Duzán que lanzó esa calumnia, luego borró el trino, le atendimos el proceso penal, pero sin cobrarle un peso. Y en el proceso contencioso administrativo, ellos decidieron tener otros abogados”, explicó De la Espriella en SEMANA.

A propósito, el candidato presidencial recordó en SEMANA que el proceso de Rosa Elvira Cely aún no ha sido fallado en justicia.

“Entonces cómo se supone que te vas a quedar con un dinero en un proceso en el que no eres el abogado y el proceso todavía no ha sido fallado, porque es un proceso de reparación directa. Que es otro de los problemas de Colombia. Un proceso de reparación directa en dos instancias, puede durar 20 años. Imagínate, una justicia tardía, es una injusticia insegura. Eso por supuesto es una infamia terrible que ya se aclaró, pero que hace parte de esta batalla de mis odiadores por destruirme, pero hombre, yo sigo hacia adelante como el caballo cochero”, dijo De la Espriella en SEMANA.

Y agregó: “Tu no ves que el caballo cochero tiene unos parches aquí [Se señala los ojos a los costados] y así le tiren de uno y del otro lado, él está concentrado en la meta. Yo estoy concentrado en la meta y vamos a ganar el domingo”.

Abelardo de la Espriella en SEMANA. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

A propósito, De la Espriella recordó en SEMANA que fue estando en Italia que le reveló a su esposa, Ana Lucía Pineda, que él quería aspirar a la Presidencia de la República.

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“Hace un año y medio viviendo en Italia, yo la senté un día y le dije [a su esposa]: ‘Mi amor, decidí que voy a aspirar a la Presidencia’. Y me dijo, ‘pero cómo así, tenemos la vida perfecta’. [Y él le respondió]. ‘Mi amor, el país está enredado y ninguno de esos candidatos que está ahí, se va a atrever, es lo que hay que hacer”, recalcó el candidato presidencial.