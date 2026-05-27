En entrevista con SEMANA, Ana Lucía Pineda le respondió a Paloma Valencia, aspirante del Centro Democrático, por los comentarios sobre las medidas de seguridad de su esposo, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

De acuerdo con Pineda, quedó “muy sorprendida” con la posición que adoptó la también candidata presidencial.

“Al igual que ella soy madre de cuatro hijos, soy esposa y el día que Abelardo decidió lanzarse a la Presidencia de la República asumió una responsabilidad con el país, pero también asumió una responsabilidad con nosotros como familia. Abelardo lo hace porque tiene la responsabilidad con nosotros de cuidarse. Es un padre, es un esposo, es un hijo y es un hermano. Tiene la responsabilidad de cuidarse y de estar ahí para nosotros”, dijo.

Además, aseguró que De la Espriella se comprometió con acabar con la criminalidad, por lo que debe cuidarse para lograrlo: “Lo hace por responsabilidad propia y por sensatez”.

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Pineda también recordó el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, quien en su momento era precandidato presidencial.

“Dejó una viuda, dejó un niño huérfano. Entonces no querrá ella que Abelardo también se vaya y nos deje a nosotros”, manifestó la esposa de De la Espriella.

La esposa del candidato presidencial también se refirió a los comentarios que equiparan a De la Espriella con Iván Cepeda.

“Es un rotundo no. Cepeda representa principios y valores muy diferentes de los que representamos Abelardo y yo como pareja, y él como candidato. Abelardo ha manifestado en muchas ocasiones la defensa por la familia, por los valores y por la religión. Tampoco está de acuerdo, al igual que yo, con la paz total”, respondió en entrevista con Yesid Lancheros, director de SEMANA.

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En la recta final de las elecciones presidenciales, la esposa de De la Espriella sigue dándose a conocer, ahora compartiendo una entrevista junto al candidato.