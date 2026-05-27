Desde Barranquilla, Abelardo de la Espriella y su esposa, Ana Lucía Pineda, hablan con el director de SEMANA, Yesid Lancheros. “Esto no es una candidatura, es un movimiento popular”, dijo el candidato, quien aseguró que ve su triunfo este 31 de mayo. “Lo más bonito de todo: podemos derrotar a los de siempre”, dijo.

Abelardo de la Espriella habla con Yesid Lancheros: “Paloma es presa de las presiones y la caída de su campaña”

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De la Espriella les hizo un llamado a sus electores: “Que le pongan la raya al Tigre y salgamos de esto de una vez”.

El candidato se refirió a la candidata Paloma Valencia, de quien dijo que habla con “rabia y desesperación” y que la entiende desde el “punto de vista humano”. Pero aseguró que él sabe que ella terminará “votando aquí” porque no va a votar por Iván Cepeda.

Abelardo De La Espriella y su esposa Ana Lucía Pineda Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“Pensar que ella es dueña de unos votos o que otros son dueños, no sé hasta dónde sea posible. El pueblo soberano ha decidido que el Tigre esté encabezando las encuestas”.

“Esto no se resuelve con periódicazos”, aseguró el candidato al asegurar que los problemas del país a raíz del Gobierno de Gustavo Petro son muy graves.

Las propuestas de Abelardo de la Espriella en 13 puntos clave

De la Espriella agregó que Valencia hoy no tiene opción de llegar al mano a mano final. “Ella no tiene ninguna posibilidad. Le estoy llevando 20, 25 puntos. No solo en las encuestas, sino en las casas de apuestas. Yo entiendo su angustia porque su campaña se desinfló”. Y luego dijo: “Paloma es presa de las presiones y la caída de su campaña”.

“Las bases del centro democrático están aquí hace rato”

“El país será otro el lunes”, dijo De la Espriella sobre lo que pasará este fin de semana en la jornada electoral. Y aseguró que, en esa patria milagro que él quiere construir, siempre habrá un espacio para el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Abelardo De La Espriella y su esposa Ana Lucía Pineda Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“No será rechazado ni vetado. Al expresidente Uribe lo necesitamos en la patria”, dijo.

El Tigre aseguró que sabe que el exmandatario, si él pasa a segunda vuelta como las encuestas indican, terminará votando por él. “El presidente Uribe es un patriota. ¿Qué le hace pensar a cualquier colombiano que va a votar por Cepeda... Tengo la absoluta certeza de que Uribe nunca votaría por la fórmula de Iván Cepeda porque él es un hombre que defiende los principios democráticos”, aseguró.

Abelardo de la Espriella sobre Paloma Valencia: “Ella no tiene ninguna posibilidad, su campaña se desinfló”

Luego elogió el papel del exmandatario en la historia y dijo: “Toda la admiración para el presidente Uribe, que es un gran democráta y es un gran colombiano”.

"A Uribe lo necesitamos en la batalla (...) Las bases del Centro Democrático están acá hace rato": @ABDELAESPRIELLA https://t.co/JIzDZIiCU1 pic.twitter.com/P01OuprXn2 — Revista Semana (@RevistaSemana) May 28, 2026

Cuando Yesid Lancheros le preguntó qué mensaje les daría a las bases del Centro Democrático, el candidato respondió: “Las bases del centro democrático están aquí hace rato”.

“Esta no es una guerra solamente política, es espiritual”, concluyó, a la vez que anunció que tan pronto gane la Presidencia emitirá muy pronto 90 decretos, con muchos cambios.

En su entrevista les envió un mensaje a las altas cortes a quienes consideró un estandarte contra los excesos del Gobierno de Gustavo Petro.

También aseguró que él país necesita un “acuerdo sobre lo fundamental”.

“El país va a cambiar para siempre”, concluyó.