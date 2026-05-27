Abelardo de la Espriella sentencia al presidente Gustavo Petro: “Esto no va a quedar así”

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial que está en segundo lugar en las encuestas, habló sobre los ataques que ha recibido de Gustavo Petro y de su Gobierno.

Durante una entrevista con el director general de SEMANA, Yesid Lancheros, Abelardo de la Espriella reveló lo primero que hará cuando llegue a la Casa de Nariño, porque debe conocer qué recibirá y porque no confía en nadie del progresismo.

“Gustavo Petro está desesperado, se vino para el Caribe después de mi cierre de campaña en Barranquilla donde reuní miles de personas sin buses, tamales, ni presionar a nadie”.

Agregó: “Es poco original porque yo he dicho que él es el jefe de la mafia, ese Gobierno es una banda criminal y Petro es el jefe. Sabe que va a perder y que lo vamos a castigar porque lo que ha hecho no quedará impune”.

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Por esa razón, reveló que buscará un auditoría internacional, “algo similar a lo que hizo Federico Gutiérrez con Daniel Quintero en Medellín”, para que los colombianos sepan cómo dejó al país:

“Cuando uno le recibe a un bandido tiene que tomar las precauciones para saber qué entrega. Les contaré al país, a la justicia y a las autoridades sobre toda esa información”.

“Contaré dónde está la plata, cómo se la robaron, dónde y quiénes. Yo haré las denuncias personalmente, a eso me refiero con castigar”, agregó.

De la Espriella no dudó en afirmar que “el país se lo ha robado el Gobierno de Gustavo Petro”, y acusó al mandatario y al Ejecutivo de haberse “llevado la plata de todo lado”. “El país tiene que conocerlo y por eso tienen miedo”, agregó.

Según el candidato, con el resultado de la auditoría internacional acudirá a la justicia para denunciar los hechos y que serán las autoridades las que definan las actuaciones.

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Así mismo, dijo que los ataques que se inician desde la Casa de Nariño son “copiados” por los integrantes de grupos criminales que siguen las declaraciones de Gustavo Petro.

“No temo por mi vida, sé que tengo una amenaza grave, he tomado las precauciones y vamos para adelante. Ellos están confundidos conmigo porque no me asustan. Petro no me va a asustar con sus bandidos”, aseveró.

A cuatro días de elecciones, Abelardo de la Espriella aseguró que no se dejará intimidar y que irá hasta el final, a pesar de las amenazas que hay en su contra.

El aspirante presidencial votará y esperará los resultados en la ciudad de Barranquilla.